Vanessa Incontrada splende su Instagram e lancia un messaggio alle donne

Vanessa Incontrada, splendida modella curvy

Vanessa Incontrada ha condiviso un bellissimo scatto su Instagram, lanciando un messaggio a tutte le donne. Nel suo ultimo post è splendida: l’attrice spagnola ha pubblicato una foto in bianco e nero che la immortala in sottoveste, con i capelli sciolti sulle spalle e un sorriso irresistibile.

Non è la prima volta che la Incontrada si mostra perfettamente a suo agio con il suo corpo, mandando messaggi di body positivity. E anche questa volta ha voluto accompagnare allo scatto una frase semplice e al tempo stesso ricca di significato: “Amati“.

Un bellissimo messaggio di accettazione di sé, che è stato apprezzato tantissimo dai suoi fan: “Vane sei la persona più bella che conosca, in tutti i sensi” ha commentato una follower, “Bellissima Vanessa, sei il prototipo della Donna ‘accogliente’, donna e mamma”, ha scritto un altro utente.

Non è un caso infatti che proprio la Incontrada sia stata scelta recentemente da Dolce & Gabbana come volto di una nuova campagna pubblicitaria. Il marchio italiano, celebre in tutto il mondo, ha ampliato la gamma di taglie che arrivano fino alla 54 e ha voluto l’attrice come simbolo della bellezza curvy.

Una bellezza autentica e naturale, che Vanessa non ha mai avuto timore di mostrare. Simbolo delle donne lontane dagli stereotipi, la Incontrada ha sempre lottato contro quel bodyshaming di cui tutte le donne – non solo lei – possono essere vittime.

Come quando si è messa letteralmente a nudo posando per Vanity Fair, raccontando la sua personale esperienza da vittima di bullismo, quando è finita nel mirino degli haters per avere preso peso a causa della gravidanza. Alle donne aveva lasciato un importante insegnamento, accettarsi per quello che si è: “A volte prendi peso, altre lo perdi. Un mese sei in dieta e vuoi perdere quei tre chili, un altro ti senti a posto con te stessa. Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare“.

Negli anni Vanessa ha dimostrato di essere riuscita a trasformare critiche e offese in uno strumento per imparare ad amarsi, sempre e comunque, diventando così un simbolo per tutte le donne. E oggi continua a lanciare messaggi di positività e accettazione.