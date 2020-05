Chi è Michele Carfora, l’ex marito di Barbara D’Urso

editato in: da

Per stare accanto a una donna dai molteplici talenti come Barbara D’Urso ci vuole sicuramente una grande dose di estro e di passione per lo spettacolo: deve essere per questo che, ai tempi, scoccò la scintilla con Michele Carfora, che ha passato una vita sotto i riflettori.

L’ex marito di Barbara D’Urso ha calcato per la prima volta un palco teatrale a soli 22 anni. Correva infatti l’anno 1990 quando interpretò Alan De Luca nel musical A Chorus Line e riscuotendo un successo tale da fargli fare il salto di qualità: fu catapultato dai palchi nazionali a quelli internazionali, in un battito di ciglia.

Biondo, dal fisico statuario e decisamente avvenente, tra il 1992 e il 1993 Carfora ha danzato e recitato in Cats, arrivando fino a Broadway insieme a una compagnia americana di grande rilevanza. È solo l’inizio di una grande avventura: dopo aver recitato in West Side Story, infatti, ha partecipato alla prima edizione italiana del musical Grease.

Con lui, sul palco, ci sono due grandi nomi dello spettacolo italiano: Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia. Grease lo consacra ulteriormente a ballerino di spicco e nel scorso degli anni 2000, il suo successo cresce. Lavora con Valeria Monetti in Sette spose per sette fratelli e poi sale sul palco per Poveri ma belli insieme a Bianca Guaccero, con un regista d’eccezione: Massimo Ranieri.

Proprio negli anni 2000 (sembrerebbe alla fine del 2001) conosce Barbara D’Urso. Tra i due è subito amore, al punto che la D’Urso decise di lanciarsi nella relazione, rendendola seria e ufficiale, anche se tra lei e Carfora c’erano ben dodici anni di differenza.

Non solo: la bella Barbara era talmente innamorata da dire di sì e risposarsi nonostante fosse già reduce dal fallimento di un matrimonio, quello con Mauro Berardi. Le nozze si tennero nel 2002, tra flash e ospiti dello star system: la D’Urso, vestita di bianco, era scintillante e visibilmente emozionata. Purtroppo, la storia d’amore non ebbe lieto fine: nel 2006, infatti, gli ex coniugi si separarono in maniera consensuale.

Per un lungo lasso di tempo, Carfora non ha voluto parlare del suo matrimonio con la conduttrice di Domenica Live. Tra i due, infatti, si è svolta un’aspra battaglia legale, chiusasi solo un paio d’anni fa. Pare che per questa ragione, infatti, tra i due non corra buon sangue, anche se la D’Urso non ha mai fatto alcuna dichiarazione malevola in merita all’ex marito.

Dopo la fine del matrimonio, Carfora si è immerso nuovamente nella sua carriera teatrale. Tra i tanti lavori hanno spiccato il musical Quanti amori con le musiche di Gigi D’Alessio, Un Americano a Parigi con Arianna Bergamaschi e le sue apparizioni in fiction televisive come Don Matteo. Da qualche anno, infine, insegna in diverse scuole e accademie italiane.