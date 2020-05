Barbara D’Urso rivede il fratello Riccardo e si commuove in diretta

editato in: da

Una sorpresa inaspettata e lacrime: Barbara D’Urso si è commossa in diretta a Live incontrando il fratello Riccardo. Lo scorso 7 maggio la conduttrice ha compiuto 63 anni, per l’occasione i suoi collaboratori hanno deciso di organizzarle una splendida sorpresa.

La presentatrice è stata invitata a raggiungere il drive in, lo spazio nello studio di Live in cui i personaggi famosi scoprono i video che raccontano il loro passato. Poco prima però accanto a lei sul divano si è seduta una persona speciale: Riccardo. Si tratta del fratello della conduttrice, nato dal secondo matrimonio del padre dopo la prematura scomparsa della mamma della D’Urso.

Un momento carico di emozioni per Barbara, che non è riuscita a trattenere le lacrime, sottolineando che non vedeva suo fratello da circa un anno. La presentatrice si è commossa di fronte al filmato che ripercorreva la sua vita, in particolare nei passaggi della clip dedicati all’amatissima mamma. La D’Urso non ha mai nascosto di aver sofferto moltissimo per la morte della madre, avvenuta quando lei era solo una bambina. Un dolore immenso che non ha mai del tutto superato e che ha svelato in alcune rarissime interviste.

Qualche settimana fa la conduttrice aveva ospitato a Live – Non è la D’Urso, Antonella Elia. In quell’occasione si era lasciata andare, ricordando quel momento doloroso del suo passato. “Con i miei fratellini andavamo in giro con il bottone nero quando è morta mamma – aveva svelato all’ex star di Non è la Rai -. Avevo sul diario di scuola la foto di mia mamma che si chiamava Vera. Sotto la foto avevo scritto ‘Mia mamma Vera’ perché si chiamava Vera”.

“Facevo la prima media e la professoressa aprì il diario – aveva raccontato -. Mi guardò e, siccome intanto mio padre si era risposato, mi disse “Ma non è bello che tu dica che questa è tua mamma vera e l’altra è la mamma finta”. E io le dissi “Ma lei è mia mamma Vera perché si chiama Vera”. Quindi vedi che le corazze vanno messe subito”.