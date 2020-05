Live, scontro tra la D’Urso e Brosio. Ma lei non cede alle provocazioni

editato in: da

Barbara D’Urso è tornata sui nostri schermi con un’altra puntata del suo show domenicale, ricco come sempre di sorprese. L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ha visto la conduttrice ancora concentrata sull’attualità, lasciando in secondo piano il gossip.

La trasmissione di Barbara D’Urso ha subito un netto cambiamento per adattarsi alla situazione d’emergenza che stiamo vivendo, dando così ampio spazio all’informazione per offrire un servizio utile al suo pubblico. E anche nell’appuntamento di questa sera la conduttrice ha approfondito diversi argomenti d’attualità, con alcuni ospiti in studio e molti esperti in collegamento video. Non sono mancati però momenti di tensione, che hanno portato ad un battibecco tra la D’Urso e Paolo Brosio.

Quest’ultimo, ospite assieme a Gianluigi Nuzzi, ha affrontato il delicato tema della riapertura dei luoghi di culto. Sono bastati pochi secondi a far sì che gli animi si scaldassero: Brosio, intento in un discorso volto a tutelare i diritti dei cristiani, come da lui stesso specificato, si è talmente infervorato da non voler più lasciare la parola a Nuzzi. Addirittura, era così preso da aver sbagliato più volte il suo nome, chiamandolo Gianluca.

Barbara è rimasta per un po’ in silenzio, ma ogni volta che ha tentato di intervenire si è vista interrotta da Paolo, che ha continuato nel suo incessante flusso di parole. Tutto questo non è andato giù alla conduttrice, che però si è limitata a riprenderlo e a cercare di far abbassare i toni, senza cadere nella provocazione. L’unico momento in cui è sembrata davvero alterata è stato quando Brosio ha indossato gli occhiali e ha preso in mano il suo telefono.

“Paolo, lo sai che io ti ospito sempre molto volentieri, ma non trovo corretto che tu ora ti sia messo gli occhiali e abbia iniziato a guardare il telefono, dicendo: ‘Ora parlate voi'” – ha dichiarato la D’Urso. Ma il gesto che, a prima vista, è sembrato così maleducato ha presto trovato la sua spiegazione: “Ho mia madre 99enne da sola a casa, ho visto un suo messaggio e mi è preso un colpo. Non è maleducazione”.

Pian piano, la situazione è tornata sotto controllo e Barbara è riuscita a riportare la calma in studio, senza bisogno di scaldarsi troppo. D’altronde, non è la prima volta che la presentatrice si scontra in diretta con Paolo Brosio, e ogni volta è in grado di riprendere in mano la situazione e di raffreddare l’atmosfera.