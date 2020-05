Barbara D’Urso compie 63 anni e fa una dedica su Instagram all’ex Mauro Berardi

editato in: da

È un compleanno speciale, quello che Barbara D’Urso ha festeggiato oggi: la conduttrice spegne 63 candeline e su Instagram dedica il suo pensiero all’ex compagno Mauro Berardi, il padre dei suoi due figli. Poi, in diretta a Pomeriggio Cinque, ha ricevuto una sorpresa che proprio non si aspettava.

I fan si aspettavano qualcosa di speciale, perché appena ieri Barbara aveva annunciato un vero e proprio tuffo nel passato. Nelle scorse ore aveva infatti pubblicato una foto che la ritraeva assieme a Mauro Berardi, l’uomo con cui ha condiviso ben 11 anni della sua vita e dal quale ha avuto i suoi figli, Gianmauro ed Emanuele. Oggi, finalmente la conduttrice ha svelato il mistero: il 7 maggio è il suo compleanno, una data speciale che la accomuna al suo ex compagno – anch’esso è nato in questo giorno.

“Mauro Berardi compie gli anni il 7 maggio, io compio gli anni il 7 maggio e qui… era il 7 maggio del 1982” – ha scritto la D’Urso in una bellissima dedica condivisa quest’oggi su Instagram. “Massimo Troisi ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: ‘Adesso vi dovete sposare!’. Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli. Buon compleanno Mauro e buon compleanno a me!”. A corredo, una splendida serie di foto in bianco e nero che la vedono accanto a Mauro e al compianto Massimo Troisi.

Nel pomeriggio, invece, abbiamo assistito ad un siparietto divertentissimo. Nel corso della consueta puntata di Pomeriggio Cinque, durante il collegamento con Giovanni Conversano e la sua compagna Giada Pezzaioli, è intervenuto a gamba tesa nientemeno che Cristiano Malgioglio, con una telefonata del tutto inattesa. Il paroliere, intonando Happy Birthday To You, ha fatto così gli auguri a Barbara D’Urso. Tra di loro, in questi ultimi giorni, non scorreva buon sangue, tanto che la conduttrice è rimasta visibilmente meravigliata da questa chiamata.

“Bella sorpresa che m’avete fatto” – ha dichiarato, rimproverando la produzione non appena interrotto il collegamento – “Lo sapevate che ci avevo litigato e me lo avete fatto arrivare in diretta, così ora devo perdonarlo”. Il tutto con un sorriso sulle labbra, perché in fondo la D’Urso e Malgioglio sono stati sempre in ottimi rapporti – come dimostravano dagli auguri che Barbara gli aveva fatto qualche settimana fa. In effetti, anche questo improvviso dissapore sembra essersi già spento: “Oggi è il tuo compleanno, era mio dovere farti gli auguri. Te li meriti e sai che io ti voglio molto bene. Sei una grande donna” – ha chiosato Cristiano.