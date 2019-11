Live, lite in diretta fra Paolo Brosio e Barbara D’Urso

editato in: da

A Live – Non è la D’Urso, Paolo Brosio minaccia di andare a casa e la conduttrice lo gela. Il giornalista è stato ospite del salotto dello show in prima serata e ha voluto fare una precisazione riguardo una sua frase che aveva scatenato le polemiche.

Nello scorso appuntamento l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi aveva reagito in modo particolare alle confessioni di Serena Grandi. L’attrice infatti aveva rivelato di essere stata molestata da un prete quando era piccola insieme a una sua amichetta. Le sue affermazioni però erano state contestate da Brosio che aveva detto: “Ma chi se ne frega!”, scatenando l’ira del pubblico sui social.

Durante la parte della trasmissione dedicata a Heather Parisi, Brosio ha chiesto la parola per specificare le sue affermazioni. “Volevi fare una precisazione a proposito di lunedì scorso – ha detto la D’Urso -, tre secondi veloce”. “Eh tre secondi, se è così me ne vado a casa” ha replicato subito il giornalista.

“E allora vai a casa!” ha risposto immediatamente la D’Urso, gelando l’ospite. A quel punto Brosio ha specificato: “Mi hanno accusato di voler coprire gli abusi della Chiesa, di difendere la pedofilia nella Chiesa. La mia frase ‘chi se ne frega’ era diretta all’affermazione generica e non specifica di Serena Grandi, non ha fatto il nome del prete, della chiesa, ha parlato di un abuso senza dettagli”.

Le parole di Paolo però non hanno convinto la conduttrice, che ha replicato: “Mah, non capisco lo stesso la frase”, prima di passare oltre. L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso d’altronde è stata ricca di colpi di scena e di ospiti importanti.

La presentatrice ha voluto nel suo studio Heather Parisi, per la prima volta in tv con il marito Umberto Maria Anzolin, da cui ha avuto nel 2010 i gemelli Elizabeth e Dylan. La ballerina vive da diverso tempo a Hong Kong, ma è tornata nello studio della D’Urso per confessare un dramma vissuto in passato.