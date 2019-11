Serena Grandi: “Io e Morandi ci siamo amati, poi lui è sparito...

editato in: da

Serena Grandi, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, commenta l’articolo pubblicato su Di Più in merito alla sua storia con Gianni Morandi, risalente al 1983. Titolo: “Io e Gianni Morandi ci siamo amati e dovevamo sposarci”.

Serena, incalzata dalla conduttrice, specifica alcune cose: “È stata una storia bellissima, io non ero ancora famosa, ero molto giovane (lei 24, lui 38, ndr)”

Chiede la D’Urso: “Ma quanto è durata?” “Tre o quattro mesi sicuramente -risponde la Grandi-. Mi ha portata a Sanremo, negli alberghi più belli, mi ha vestita, ero una regina con lui. Stavamo mano nella mano fino a che non entrava a cantare, ed era emozionatissimo, presentava quella canzone meravigliosa: La mia nemica amatissima”

Alla domanda di Barbara sul perché si siano lasciati, Serena risponde: “Lui era un pochino più grande e io forse non ero pronta ad entrare in una famiglia allargata come la sua. Ero molto giovane ed è stato meglio così. Certo però sono stata malissimo per lui, perché a un certo punto ha chiuso tutti i ponti, c’erano di mezzo i figli che osteggiavano la relazione. Eppure ricordo ancora oggi una cotta fortissima, quelle farfalle nello stomaco che non si provano più..”