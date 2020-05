Pietro Taricone: Ilaria Galassi, ex di Non è la Rai, racconta il loro amore

editato in: da

Ilaria Galassi racconta il suo amore per Pietro Taricone e la nuova vita dopo Non è la Rai. Volto amatissimo e molto noto dello show di Gianni Boncompagni, la showgirl ha affrontato nella vita numerose difficoltà. Non solo un incidente, ma anche la morte del suo primo amore: Pietro Taricone.

L’ex concorrente del Grande Fratello è scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute, lasciando sola la compagnia Kasia Smutniak e la figlia Sophie. Pochi sanno però che prima di diventare famoso Pietro aveva vissuto un breve amore con Ilaria Galassi. “Eravamo cuccioli – ha raccontato la showgirl a FanPage -. Io ancora non facevo televisione. Risale a prima del ’91. I miei genitori sono di Trasacco in provincia dell’Aquila. Quando uscivamo ad Avezzano, incontravo Pietro al parco. Eravamo quelli più belli della comitiva. Ci sono stati i primi bacetti, poi ci facevamo i dispetti. Pietro era gioioso, matto, vivace come me. È durata per un anno”.

Una storia d’amore, quella fra Ilaria Galassi e Pietro Taricone, che l’ex ragazza di Non è la Rai ricorda ancora con il sorriso. “L’anno successivo ho iniziato a fare Domenica In – ha rivelato -. Andavo sempre meno ad Avezzano, spesso lavoravo anche l’estate. Pian piano ci siamo sentiti sempre meno”. Taricone aveva iniziato una brillante carriera come attore ed era innamoratissimo di Kasia Smutniak quando scomparve. “L’ho vissuta molto male – ha detto Ilaria, parlando della sua scomparsa -. Non trovo parole per dire altro. È stata una cosa bruttissima”.

Ilaria Galassi era una fra le protagoniste più amate di Non è la Rai, amica inseparabile di Antonella Mosetti, ma anche di Ambra Angiolini e di Antonella Elia. Oggi la modella ha cambiato vita, dopo aver affrontato molte difficoltà: prima un incidente, poi aneurisma. Ilaria non si è mai arresa e ha rivoluzionato la sua esistenza, aprendo un negozio di parrucchiere con il nuovo compagno, l’hairstylist Daniele Brunone da cui ha avuto il piccolo Riccardo. La showgirl ha anche un altro figlio adolescente, Rocco, frutto di una precedente relazione.

“Vorrei tanto fare il Grande Fratello Vip – ha confessato -. Mi piacerebbe mettermi in discussione, vedere quanta pazienza e tolleranza ho, scoprire chi mi manca veramente, a chi penso assiduamente. Vorrei mettermi alla prova con una convivenza forzata con persone che non conosco. È una sfida che vorrei fare con me stessa. Ma chiamano tutte le ex ragazze di Non è la Rai tranne me”.