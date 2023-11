Kasia Smutniak e il ricordo degli anni di luce con Pietro Taricone: la casa in campagna, un luogo di famiglia per sempre

Fonte: Getty Images Cannes, sul red carpet Kasia e Sophie (identica a papà Pietro)

Quando sentiamo nominare il nome di Pietro Taricone, tutte noi abbiamo un tuffo al cuore. Indimenticabile concorrente della prima edizione del Grande Fratello e attore, Taricone è scomparso troppo giovane, all’età di 35 anni. Grande appassionato di paracadutismo, è deceduto il 29 giugno 2010 per un tragico incidente, un errore di calcolo nella manovra di atterraggio del paracadute. L’attore ha lasciato la compagna, Kasia Smutniak, e la figlia Sophie. La Smutniak ha ripercorso brevemente gli anni di luce insieme a Taricone, durante un’intervista.

Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone e la casa in campagna

In occasione di un’intervista all’Hollywood Reporter, dove ha parlato del suo debutto alla regia con Mur, Kasia Smutniak ha voluto dedicare un pensiero a Pietro Taricone, commuovendo tutte noi. In particolare, si è allacciata al discorso parlando di Roma, città dove vive da più di vent’anni, ma a cui ha ammesso di non appartenere davvero.

Nel suo passato, però, c’è l’acquisto di una casa nelle campagne di Roma, proprio insieme a Taricone. “Eravamo piccoli, Pietro ed io. Pietro è il padre di Sophie. Eravamo molto felici. Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna, abbiamo preso gli animali, piantato gli alberi. Eravamo ragazzi, avevamo l’ingenuità di chi pensa di sapere che cos’è la vita. I nostri anni di luce”.

Un ricordo delicato, che emoziona e commuove. “Poi, quando Pietro non c’è stato più, l’ho tenuta la casa. È il passato, le radici, il presente, ora sono in pace, il futuro, gli alberi crescono. I figli se vorranno resteranno, lì avranno sempre un posto”. Oltre alla figlia Sophie, avuta con Taricone, la Smutniak ha un altro figlio, Leone, ed è sposata con il produttore Domenico Procacci.

La grande storia d’amore tra Kasia Smutniak e Pietro Taricone

Su Taricone, la Smutniak ha mantenuto il massimo riserbo. Un amore unico e meraviglioso, il loro, che si è spezzato a seguito della tragedia di quel maledetto 29 giugno 2010. Nel 2021, a 11 anni dalla scomparsa, ha voluto invitare i fan a donare per la Pietro Taricone Onlus, associazione no-profit fondata nel 2011. Il loro rapporto, del resto, si è basato anche sul desiderio di fare del bene, di dare speranza a tutti nel mondo, per un futuro migliore.

A Vanity Fair, la Smutniak aveva rilasciato una toccante intervista, ricordando il loro amore. “Abbiamo fatto di tutto, ci siamo detti tutto. Avevamo litigato, ci eravamo lasciati, poi siamo tornati insieme. È stato proprio il paracadutismo a farci ritrovare. Noi ci siamo ritrovati, eravamo felici. Non potevamo darci più di così. Non lo so come vivrò, ma almeno non ho rimpianti. Io so che in quel momento lui era felice… Prima di saltare mi ha mandato un bacio, facendo la faccia buffa, hanno riso tutti. Poi si è lanciato. Non si è reso conto di niente, è morto col sorriso in faccia. Io ero accanto a lui”. Si erano conosciuti sul set di Radio West nel 2003: un colpo di fulmine, un amore a prima vista, il loro: oggi, la figlia Sophie ha 19 anni ed è la copia carbone dell’amatissimo papà.