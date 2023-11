Cambio radicale per Kasia Smutniak, che ha abbandonato il suo long bob per un taglio cortissimo

Fonte: IPA Kasia Smutniak, regina di sensualità in nero: 10 look indimenticabili

Kasia Smutniak ci dà un taglio: l’affascinante attrice ha deciso di dare una svolta al suo look, lo stesso da tanti anni, con un cambio radicale alla sua chioma. E così ha abbandonato il suo long bob per passare a un pixie cut di super tendenza, perfetto per dare un tocco sbarazzino al suo autunno.

Kasia Smutniak abbandona il long bob: il cambio look è drastico

Un cambiamento drastico per Kasia Smutniak, che ha scelto di cambiare pettinatura in questo autunno sfoggiando un nuovo look che segue le ultime tendenze in fatto di stile. L’affascinante attrice ha deciso di dire addio al suo long bob, che ha sfoggiato sui red carpet internazionali in questi ultimi anni, per accogliere una splendida trasformazione.

Arrivederci alle lunghezze quindi per dare il benvenuto a un taglio fresco e sbarazzino, un pixie cut all’ultimo grido che ha già conquistato altre vip nostrane come Francesca Fialdini, che proprio la scorsa primavera aveva ceduto a una nuova pettinatura cortissima e super femminile allo stesso tempo.

Spazio alla naturalezza e all’eleganza innata di Kasia, che sul suo profilo Instagram ha mostrato le varie fasi del cambiamento radicale dal parrucchiere, con una serie di scatti in bianco e nero che hanno lasciato senza parole i suoi follower.

Un look spettinato che se è possibile dona ancora più femminilità e leggiadria a Kasia Smutniak, tirando fuori il suo lato più vivace e sbarazzino. La sua metamorfosi pare sia piaciuta tanto anche ai fan, che non si sono risparmiati nei complimenti all’attrice, commentando il suo post: “Lei sta bene in qualsiasi modo. Perché la bellezza interna amplifica quella esterna”, scrive un’utente; “Corti, lunghi, lisci, ricci, sempre stupenda sei e sarai”, commenta un’altra.

Kasia Smutniak, il no ai ritocchini

Paladina della bellezza al naturale, Kasia Smutniak si è spesso mostrata negli anni senza filtri sui social, combattendo una battaglia per l’accettazione di sé. Ha abbracciato anche i suoi difetti, come la vitiligine: “Essere se stessi oggi, al tempo dei social, è la cosa più rivoluzionaria. Quando l’ho accettata e ne ho parlato ha smesso di essere un problema per me“, aveva raccontato qualche tempo fa, celebrando la sua unicità.

“Sono arrivati tanti commenti di sostegno e di condivisione – aveva confessato – E ne sono seguiti altri e altri ancora, ma soprattutto, io ho smesso di vedere le macchie. Proprio come i nei. Sai che ci sono, però non ci fai tanto caso. Perché è naturale e fanno parte di te. Oggi posso dire che la vicinanza delle tante persone con la mia stessa ‘particolarità’ è stata preziosa per il mio percorso”.

Al Corriere della Sera aveva anche confessato di stare bene nel suo corpo che cambia col passare dell’età, senza cedere al fascino dei ritocchini. “Non nascondo il tempo che passa, ne vado fiera”, aveva dichiarato. “Mi piace come cambia il mio corpo, per me è più bello di chi finge di avere 20 anni, sarebbe come cancellare la mia storia. Ho più problemi con i media e i social che ti caricano di filtri“.