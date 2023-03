“Da noi a ruota libera”, Francesca Fialdini cambia look: il pixie cut super femminile

Fonte: Endemol "Da noi a ruota libera", il nuovo look di Francesca Fialdini

Stravolgere il suo look, proponendo ogni volta un taglio differente, è una delle cose che Francesca Fialdini più ama fare. In televisione l’abbiamo spesso vista giocare con il suo stile e, anche nella puntata di Da noi a ruota libera di oggi pomeriggio, le sorprese non sono mancate. Eccola infatti sfoggiare un pixie cut spettinato e che richiama uno stile grunge: così la conduttrice ritorna al taglio cortissimo, senza però rinunciare al suo biondo. In studio, poi, un’intensa intervista all’attrice Barbara De Rossi.

Francesca Fialdini, si sa, ama giocare molto con il suo look e proporre sempre nuove acconciature. A Dai noi a ruota libera abbiamo imparato a conoscerla bene e ad ammirarla in tutto il suo fascino, dai capelli lunghi a medi, da corti a cortissimi. In particolare, nella puntata in onda oggi pomeriggio su Rai1, la conduttrice ha voluto stravolgere nuovamente il suo taglio e puntare su una scelta sorprendente. A pochi giorni dall’inizio della primavera, eccola sfoggiare in tv un pixie cut spettinato e che richiama uno stile grunge.

Un taglio super cool e che valorizza il suo fascino, donandole femminilità, eleganza e raffinatezza. Così Francesca Fialdini stravolge nuovamente i suoi connotati e si prepara all’arrivo della stagione primaverile.

Barbara De Rossi parla alle donne: “A 50 anni possiamo fare tutto”

Barbara De Rossi ha lanciato un’importantissimo messaggio in tv, in occasione di un’intervista rilasciata oggi pomeriggio a Da noi… a ruota libera. L’attrice, icona del cinema e della televisione italiana, è più raggiante che mai nel salotto di Francesca Fialdini. E, nella chiacchierata a tu per tu con la conduttrice, ha ricordato anche la sua partecipazione a Ballando con le stelle nell’edizione del 2010. Un’esperienza televisiva che le ha concesso di rimettersi in gioco e mettersi alla prova con la danza, anche a quasi 50 anni, nonostante gli anni che passano.

“Io ho fatto Ballando a quasi 50 anni. Era un periodo in cui avevo messo su dei chili per una certa cura, e mi sentivo tanto male”, ricorda la De Rossi in studio. E, a seguire, lancia un messaggio di vitale importanza per tutte le donne che, a questa età, ritengono che non ci sia più nulla da dare: “Noi donne a 50 anni possiamo fare tutto, e anche meglio”. Un messaggio molto simile a quello lanciato da Lorella Cuccarini a Verissimo, poche settimane fa, quando aveva parlato della “rivincita delle 50enni” soprattutto nel mondo dello spettacolo. Messaggi che, se lanciati in televisione, possono raggiungere un’ampia platea femminile e donare forza e determinazione a tutte le donne. A dimostrazione che l’età, in fondo, è solo un numero.

Barbara De Rossi, nel corso dell’intervista, ha ricordato con piacere la sua avventura a Ballando con le stelle. Dopo le titubanze iniziali, l’attrice ha accettato di buon grado di gettarsi a capofitto in questa nuova sfida: “Io ho la caratteristica di prendere tutto molto seriamente, ma quando ho fatto Ballando l’avevo presa in una maniera ossessiva. Studiavo ore e ore. E ha dato risultati. Volevo dimostrare che le donne a 50 anni possono fare, che la vita non è finita. Io mi sono buttata con tutta l’anima”.

Dopo la partecipazione televisiva, Barbara De Rossi non ha del tutto abbandonato il mondo della danza ma ha continuato a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti nel dance show: “Ho continuato a ballare per un periodo quando è finito, poi il lavoro mi ha portato via. Mi piacevano molto il tango e la rumba, che sono i due balli più sensuali”. All’epoca l’attrice fece un figurone, classificandosi a fine edizione al terzo posto in compagnia del suo partner di ballo, Simone Di Pasquale. L’esempio vivente che la vita non è mai finita, se siamo noi a concederci l’opportunità di viverla a 360°.