“La rivincita delle 50enni”: la lezione di Lorella Cuccarini a “Verissimo”

Lorella Cuccarini è il ritratto della bellezza a Verissimo, dove ripercorre le tappe più importanti della sua vita e anche i suoi recenti successi in tv. Dal ruolo di insegnante di canto di Amici sino all’ultimo Festival di Sanremo, in cui ha partecipato alla serata dei duetti, la cantante è più raggiante che mai e il successo continua a sorriderle, nonostante il tempo che passa. “Ci si può prendere cura di noi anche superata una certa età”, la bellissima lezione di vita offerta in studio.

“Verissimo”, la lezione di Lorella Cuccarini: “Si può essere ancora belle”

Raggiante, grintosa e più giovane che mai, nonostante il tempo che scorre inesorabile e nonostante i 57 anni (portati benissimo). Lorella Cuccarini è il ritratto della bellezza e della giovinezza e sta attraversando un periodo decisamente positivo della sua vita. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, la cantante racconta gli ultimi impegni professionali in televisione. Non solo il ruolo di insegnante di canto ad Amici, ma anche la recente partecipazione al Festival di Sanremo al fianco del giovane Olly quando, nella serata delle Cover, il duo ha riproposto l’iconica La notte vola.

“Ogni stagione può ancora regalarti delle sorprese indescrivibili – confessa Lorella Cuccarini, ricordando anche il grandissimo successo riscosso sul palco dell’Ariston – Questa esperienza al Festival di Sanremo è arrivata abbastanza in fretta, inaspettata, e c’è stato un ritorno che mai mi sarei aspettata“. Gli anni passano, ma il successo le sorride ancora. E quella regalata a Verissimo è davvero una lezione per tutti: “Questa è la rivincita delle 50enni: si può essere ancora belle, ci si può prendere cura di noi anche superata una certa età”.

Lorella Cuccarini: la gestione del successo e il supporto della famiglia

Lorella Cuccarini, nel corso degli anni, ha sempre cercato di gestire il suo successo: “Io sono stata capace di gestire bene i momenti di grande successo. Non so se esiste una formula, ma la cosa più importante è mantenere una linea uniforme. Non montarsi mai troppo la testa, non perdere di vista la realtà quando hai il successo in maniera così prepotente”. E, nonostante i periodi di difficoltà, ha saputo sempre rialzarsi: “In 38 anni di carriera non puoi pensare di essere sempre al top, è impossibile. Quando le cose non vanno bene, pensi di non avere più nulla da dire. Io invece ho sempre creduto in me stessa, anche nei momenti più difficili, e questo credo sia stato d’aiuto”.

L’improvviso successo è per lei arrivato da giovanissima, a 20 anni, e le iniziali difficoltà erano inevitabili. Eppure non ha mai perso né il controllo né la lucidità, grazie anche alla severità dei suoi genitori e, successivamente, al supporto della famiglia che ha costruito negli anni: “Ho avuto successo da 20 anni, sarebbe stato facile perdere di vista la realtà, perché arrivano il successo e il denaro. La mia famiglia di origine è stata molto severa e seria, ma anche la famiglia dopo“.

Lorella Cuccarini e Silvio Testi: “Tanta voglia di camminare insieme”

Colonna portante nella vita di Lorella Cuccarini è il marito Silvio Testi. A Verissimo la showgirl ricorda tutte le emozioni delle loro nozze: “Avevamo fatto questo matrimonio a sorpresa, nessuno lo sapeva. Chi era invitato era convinto di partecipare a una mia festa di compleanno un po’ anticipata. Quando sono arrivati in cima a questa abbazia e hanno visto i nostri genitori, tutti hanno capito che stava succedendo qualcosa di straordinario. Abbiamo chiuso le porte e ci siamo sposati. Volevamo viverlo noi e non volevamo ci fossero interferenze dall’esterno, e così è stato”.

Per lui arrivano dichiarazioni al miele, che dimostrano la forza del loro amore anche oltre le difficoltà: “È un compagno di vita splendido. Con il tempo non serve neanche parlare, basta guardarsi negli occhi. Poi siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi, ci sentiamo privilegiati. Il nostro amore è cresciuto con l’amore dei nostri figli, c’è ancora tanta complicità e ancora tanta voglia di camminare insieme“.