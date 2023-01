Lorella Cuccarini, i momenti difficili con Silvio Testi: “La famiglia perfetta non esiste”

Fonte: IPA Lorella Cuccarini e Silvio Testi, 31 anni di amore oltre le difficoltà

Quando ammiriamo le nostre celeb preferite con le loro vite patinate, i grandi amori e quelle foto che rasentano la perfezione vien subito da pensare alle classiche famiglie da pubblicità. Tutti sorridono, tutti sono felici. Ma in fondo anche loro sono “comuni mortali” come noi e non mancano i problemi o i momenti difficili. Ne ha parlato Lorella Cuccarini in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha ripercorso il lungo matrimonio col marito Silvio Testi. Un rapporto meraviglioso quello tra la conduttrice e il produttore, in cui però non sono mancati alti e bassi.

Lorella Cuccarini e i momenti difficili col marito Silvio Testi

“La famiglia perfetta non esiste” ha detto la splendida Lorella Cuccarini nell’intervista e non avrebbe potuto spiegar meglio un concetto molto semplice: anche i vip che tanto amiamo e che seguiamo assiduamente, in tv come sui social, affrontano situazioni particolari, a dispetto di quanto si possa pensare. E non ne è esente un matrimonio lungo e felice come quello tra la conduttrice e coach di Amici e il produttore Silvio Testi, che dura ormai da ben 31 anni.

“Quando ci dipingono come la famiglia del Mulino bianco, mi viene un po’ da ridere – ha spiegato Lorella -. (…) I momenti difficili ci sono stati, ma abbiamo sempre cercato di superare insieme l’impatto delle crisi personali di ognuno di noi. (…) Nel corso di una vita ce ne possono essere tante, sì: dalla perdita delle persone care, a quelle lavorative. Il segreto è cercare sempre di tamponare, da una parte e dall’altra. Essere di supporto, ma anche non creare ingerenze”.

Fonte: IPA

Lorella Cuccarini e Silvio Testi, un amore lungo 31 anni

È adorabile la schiettezza con cui Lorella Cuccarini affronta anche gli argomenti meno belli, ma del resto è anche per questo motivo che non possiamo smettere di amarla. La conduttrice ha spiegato che le difficoltà non mancano neanche nella relazione che all’apparenza potrebbe sembrare più serena, ma tutto sta nel saperle affrontare nel modo giusto. Rispettando le differenze tra l’uno e l’altra, cercando sempre di valorizzare il partner e senza mai arrendersi al primo ostacolo, come aveva già spiegato qualche tempo fa in un’intervista al settimanale Oggi: “Non abbiamo una regola. Tranne una: essere attenti all’altro, avere le antenne accese, osservarsi, ascoltare anche i silenzi“.

Questo è il segreto di un amore lungo 31 anni, tra i più solidi del mondo dello spettacolo, nato come nelle migliori commedie romantiche: “Tutto era talmente bello che sembrava proprio il pezzo del puzzle che completa un disegno stupendo e che sarebbe stato complicatissimo trovare, disperso tra tanti altri pezzi. Insieme avevamo creato l’incastro perfetto: mi ha chiesto di sposarlo a Natale e non ci ho pensato un attimo”.

Lorella Cuccarini, il grande successo ad “Amici” e il possibile ritorno in Rai

L’amore per il marito Silvio Testi e per i figli sono capisaldi della vita di Lorella Cuccarini, ma ciò non le ha impedito di proseguire nella sua ricca e prolifica carriera. Grazie a Maria De Filippi è diventata una delle Prof più amate del talent Amici, dapprima come docente di danza e poi di canto, senza dimenticare però la sua grande passione per il teatro e il musical su tutti.

Eppure si vocifera che la conduttrice potrebbe lasciare presto la De Filippi e che in Rai la stiano corteggiando serratamente, per farne il “volto di un programma quotidiano che mescoli attualità e cronaca rosa”.