Lorella Cuccarini, 30 anni d’amore con Silvio Testi: felici come il primo giorno

Lorella Cuccarini, splendida in bikini

Trent’anni insieme, l’una al fianco dell’altro, ed essere innamorati come il primo giorno. Lorella Cuccarini celebra su Instagram un traguardo importante con il marito Silvio Testi (all’anagrafe, Capitta), il produttore discografico che ha sposato il 3 agosto 1991 e con il quale ha costruito una splendida famiglia.

Due scatti emozionanti, che ritraggono la coppia felice e in tutto il suo splendore. Teneri abbracci e sguardi complici che non hanno bisogno di parole ed esprimono una felicità che non ha mai accennato a spegnersi. “Quasi 11mila giorni di te e di me ❤️ #anniversario #30anni #casacapitta”, scrive Lorella in didascalia e fa tremare le ginocchia (in senso più che positivo) scoprire come due anime gemelle possano trovarsi e non lasciarsi più, al di là del tempo che scorre.

Ma qual è il segreto di un amore tanto travolgente e duraturo? Come ha spiegato la showgirl in un’intervista al settimanale Oggi “Un matrimonio non è facile da far durare, ma tra alti e bassi ci si può riuscire. Dipende da cura e impegno. Oggi chiunque pensa che tutto debba essere perfetto per sé. Io e Silvio siamo un ‘noi’, imperfetti, ma sempre con una prospettiva a due”.

Gli alti e bassi non sono mancati, come del resto accade a ogni coppia legata sentimentalmente. Ma con il rispetto reciproco e i giusti compromessi si può superare tutto, anche le difficoltà che sembrano più buie e ostiche: “Aggiustare ciascuno le proprie abitudini sue quelle dell’altro, rispettarsi. I momenti difficili della vita, quando perdi una persona cara o la salute non va. Lì devi ammortizzare i colpi, essere bravi. Noi lo siamo”.

La scintilla tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi non è scoccata immediatamente. I due si erano incontrati per la prima volta dietro le quinte della prima edizione di Fantastico (parliamo del 1979-1980) ma allora erano impegnati con i reciproci partner. Poi un nuovo incontro, questa volta da single, e da allora tutto è cambiato: Lorella e quello che sarebbe diventato – dopo appena sei mesi – il suo amato marito da allora non si sono più lasciati.

“Io lo amo. È l’uomo che ho scelto e che non ha mai tradito il nostro rapporto né l’idea che io ho di lui – ha detto la showgirl in una recente intervista -. Ci siamo stati, nella gioia e nel dolore. È nei momenti difficili che abbiamo capito di essere forti. Non abbiamo una regola. Tranne una: essere attenti all’altro, avere le antenne accese, osservarsi, ascoltare anche i silenzi. Regola che ho applicato anche ai figli: non tutti sanno esternare i problemi e tu devi trovare il modo per esserci lo stesso. Bisogna sapersi incastrare”.

Tanti auguri a una delle coppie più belle e longeve dello spettacolo italiano. E altri 11mila di questi giorni!