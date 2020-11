Lorella Cuccarini, da Fantastico ad Amici: marito, figli e carriera

editato in: da

magazine id = 6211722344001

Lorella Cuccarini è una delle showgirl più conosciute e talentuose del panorama televisivo italiano. Da sempre appassionata di danza, ha iniziato a muovere i primi passi nella danza all’età di nove anni, frequentando la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi.

Pippo Baudo si è sempre vantato di averla “scoperta”: l’ha voluta fortemente al suo fianco nel varietà del sabato sera di Rai 1, Fantastico, che ha segnato il suo debutto in tv. Poco dopo per lei è arrivato anche il grande successo anche nel mondo della musica: La notte vola, la sigla da lei cantata nel varietà Odiens di Antonio Ricci, l’ha consacrata come showgirl a tutto tondo.

La sua carriera, negli anni novanta le regala tantissime soddisfazioni: insieme a Marco Columbro, con il quale formerà un sodalizio professionale che durerà per parecchi anni, Lorella Cuccarini ha condotto diverse edizioni di varietà di grande successo come Paperissima e Buona Domenica. Nel 1993, insieme all’amico Pippo Baudo, ha condotto anche il il Festival di Sanremo, al quale ha poi partecipato anche come cantante in gara nell’edizione del 1995 con il brano Un altro amore no.

Negli anni ha presentato tantissimi programmi, come Campioni di ballo, A tutta festa e Vota la voce, senza dimenticare La notte vola, dove ripropone canzoni degli anni Ottanta, e Domenica in, lavorando con tantissimi volti noti della televisione italiana.

La Cuccarini però non ha fatto solo tv: dal 2012 al 2014 ha condotto su Rai Radio 1 il programma Citofonare Cuccarini, per non parlare dell’attività in teatro, che l’ha vista prendere parte a diversi musical e spettacoli di successo.

Dopo qualche anno trascorso lontano dal piccolo schermo, nel 2016 Lorella è stata è protagonista dello show-evento Nemicamatissima, in cui per la prima volta ha lavorato insieme alla sua storica rivale artistica, Heather Parisi.

Nel 2019 per la prima volta la Cuccarini è alla guida di un programma a cadenza quotidiana: l’edizione 2019-2020 del rotocalco pomeridiano La vita in diretta, affiancata da Alberto Matano. La sua avventura con il programma si è chiusa in maniera alquanto turbolenta, lasciando la Rai.

La Cuccarini è tornata così a Mediaset, dove Maria De Filippi l’ha voluta come insegnante di danza nella scuola di Amici.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo essersi legata sentimentalmente al ballerino professionista Pino Alosa, nel 1991 Lorella Cuccarini ha sposato il produttore Silvio Testi (pseudonimo di Silvio Capitta) con il quale ha avuto 4 figli: Sara, Giovanni, e i gemelli Giorgio e Chiara.

La vita matrimoniale non è sempre stata semplice, ma i due hanno resistito e sono ormai una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo.