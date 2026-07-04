Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Giulia Salemi

I matrimoni sono uno stress per tutti, invitati compresi. Rispondere all’invito, prenotare spostamenti e alloggio, prendere le ferie, trovare l’abito che rispetti il dress code e il regalo… le cose a cui pensare sono tantissime e il rischio, soprattutto quando il caldo annebbia le menti, è di perdersi qualcosa. Giulia Salemi, tra gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ha dimenticato la cosa più importante di tutte: il vestito. Mantenendo la sua consueta ironia, ha documentato l’inconveniente sui social.

La disavventura di Giulia Salemi

“Indovinate chi è appena arrivata a Catania per il matrimonio di Aurora e si è appena accorta di aver lasciato a casa il vestito? Esatto… proprio io”. Lo ha scritto, a corredo di un selfie che la mostra con l’espressione a dir poco affranta, Giulia Salemi in una delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram. E, come se non bastasse, aggiunge, in quel momento è anche arrivato il “nostro appuntamento mensile”.

E non si tratta di una strategia per aumentare l’hype social. “È tutto vero, vi giuro, anche perché sarei una pazza a inventarmelo. – spiega in un video pubblicato poco dopo – Avendo mille cose da preparare, le cose di Kian, il passeggino da prendere, il borsone coi vestiti, la borsa con il cambio… mi sono dimenticata il mio abito e ho preso solo il trolley”. È una di quelle situazioni, insomma, in cui ogni mamma ha rischiato di o è incorsa almeno una volta nella vita.

Alla ricerca di un abito per il matrimonio

E adesso? Il problema è evidente, ma Giulia Salemi ha mantenuto un invidiabile sangue freddo, e la solita autoironia, con cui ha documentato il guaio sui social, condividendo il momento sfortunato con i propri numerosissimi follower. “Il programma era godersi la piscina per poi prepararsi. – racconta – E invece abbiamo passato il pranzo a guardare tutti i negozi della zona”.

Salvifico è stato l’arrivo di mamma Fariba (l’incubo dei concorrenti di Pechino Express), accorsa da Palermo per fare da baby sitter al piccolo Kian. Così da permettere a mamma e papà di correre in centro a far shopping. Accompagnata dal compagno Pierpaolo Pretelli, Giulia sembra aver infine trovato una soluzione. Sulle sue storie ha mostrato 4 abiti diversi, tutti firmati Max Mara, chiedendo un parere ai follower.

Chissà se svelerà la scelta in anteprima o dovremo aspettare la fine della festa… l’importante, insomma, è che l’inconveniente sia stato risolto e che Giulia possa godersi la cerimonia con un abito che ne rispetta a pieno il dress code.

Tutti gli invitati vip al matrimonio di Aurora Ramazotti

Giulia Salemi non è di certo l’unico (forse il più sfortunato) volto noto presente alla grande festa di matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La lista degli invitati comprende, tra gli altri, l’attrice Serena Autieri e la novella sposa Paola Di Benedetto. Santo Versarce con la moglie Francesca e Stefano, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, gli attori Giulio Berruti e Alberto Pasotti. Grande assente sarà Tommaso Zorzi, ex migliore amico di Aurora, oggi da lei più lontano che mai.