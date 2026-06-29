Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei si sono sposati: gli abiti da sogno e la sorpresa per lo sposo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei

Fiori d’arancio per Lorenzo Amoruso e la compagna Afarin Mirzaei: l’ex calciatore e la 33enne iraniana sono convolati a nozze con rito civile il 27 giugno, con una cerimonia che si è tenuta nella cornice dell’Abbazia di San Galgano, nel cuore della Val di Merse, in provincia di Siena. Per Amoruso si apre un nuovo, importante capitolo della sua vita, dopo tre anni di fidanzamento.

Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei, il Sì in Toscana

Alla fine Lorenzo Amoruso ha pronunciato il fatidico Sì: doveva arrivare la donna giusta per convincerlo a convolare a nozze, ed è stata Afarin Mirzaei – modella e futura fashion designerdi origini persiane – a portarlo all’altare. I due si sono sposati il 27 giugno 2026, dopo una romantica proposta arrivata nell’aprile dello scorso anno.

“Non lo sapeva nessuno – aveva raccontato Amoruso – non ho spiegato granché nemmeno all’orafo che ha fatto l’anello. E non lo sapevano nemmeno i miei amici. Ma quando stai bene con una persona, quando insomma capisci che questa persona vuole condividere con te momenti belli e brutti, ti sta vicino in certe situazioni, allora ti decidi. E io ho deciso”.

Un matrimonio arrivato dopo tre anni di fidanzamento di cui uno e mezzo di convivenza: la coppia si è sposata con rito civile, celebrato nella cornice dell’Abbazia di San Galgano, nel cuore della Val di Merse. Una cerimonia romantica, dove gli sposi sono stati circondati dall’affetto di parenti e amici. L’unica pecca, l’assenza della famiglia della sposa: la famiglia di Afarin infatti non ha potuto partecipare ai festeggiamenti in quanto dall’Iran, a causa della guerra, non sono riusciti a ottenere i permessi necessari per raggiungere l’Italia.

“Eravamo disposti anche a rimandare il matrimonio, ma è stata la famiglia di Afarin a dirci di andare avanti. Non ci sono tempi certi. Se e quando si potrà proveremo ad andare noi da loro per fare una festa con i parenti più stretti”.

I cambi d’abito della sposa e la sorpresa a Lorenzo Amoruso

La sposa è arrivata all’Abbazia accolta dalle note di violiniste vestite di rosa con un abito che mixava trasparenze e pizzo, con scollo a cuore e spacco vertiginoso, con un lungo strascico. Ad arricchire il vestito già prezioso, un coprispalle dello stesso tessuto, che la sposa ha poi tolto subito dopo la cerimonia per brindare con amici e parenti.

Cambio d’abito per l’inizio del ricevimento: Afarin ha indossato un bellissimo modello a sirena tempestato di perle cristalli con scollo all’americana. Particolarissime poi le maniche super voluminose a palloncino con strascico, scenografiche per l’ingresso degli sposi e che ha poi rimosso per il resto della cena.

Ma non è finita qui: quando è arrivato il momento di scatenarsi in pista la modella ha scelto un minidress dal sapore retrò, con frange che ricordavano i tipici abiti degli anni Venti. E non è mancata una sorpresa per lo sposo, che allo scoccare della mezzanotte ha compiuto 55 anni: la neosposa ha voluto festeggiare il marito con una torta a sorpresa.

Su Instagram gli ha dedicato parole dolcissime: “Buon compleanno splendido sposo. Che bello che la notte più bella della nostra vita coincida con il tuo compleanno”.