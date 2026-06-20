Dua Lipa, le foto inedite del matrimonio a Palermo: gli abiti da sogno

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IPA Dua Lipa con Callum Turner

Dopo settimane di indiscrezioni, fotografie rubate e speculazioni sul suo look da sposa, Dua Lipa ha finalmente aperto l’album del matrimonio condividendo sui social gli scatti ufficiali delle nozze con l’attore Callum Turner. Un evento che si è trasformato in uno degli appuntamenti mondani più esclusivi dell’estate e che ha avuto come cornice la Sicilia, tra ville storiche, ospiti illustri e un abito Chanel da sogno.

Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner

La storia d’amore tra Dua Lipa e Callum Turner ha seguito un percorso lontano dai riflettori fino al grande giorno. Dopo essere stati avvistati insieme per la prima volta nel 2024 e aver ufficializzato il fidanzamento nel 2025, la coppia ha scelto di sposarsi con una cerimonia civile riservata presso l’Old Marylebone Town Hall di Londra. Solo pochi amici e familiari presenti, lontano dall’attenzione mediatica che accompagna abitualmente la cantante britannica.

Le vere celebrazioni, però, sono arrivate qualche settimana più tardi in Sicilia. Palermo e Bagheria sono diventate il palcoscenico di un lungo weekend dedicato agli sposi. I festeggiamenti sono iniziati con un cocktail esclusivo ospitato alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo, chiusa appositamente per l’occasione, prima di trasferirsi a Villa Valguarnera, la storica dimora barocca immersa nel verde che avrebbe ospitato il ricevimento principale.

Tra giardini mediterranei, statue classiche e panorami mozzafiato, la location ha offerto l’atmosfera perfetta per una celebrazione che univa il glamour internazionale all’eleganza italiana. Gli invitati, provenienti dal mondo della musica, del cinema e della moda, hanno soggiornato nello storico Hotel Villa Igiea, uno degli indirizzi più esclusivi della Sicilia. Tra i nomi circolati nei giorni precedenti alle nozze figuravano anche Elton John, Charli XCX, Mark Ronson, Donatella Versace e Olivia Dean.

L’abito da sposa Chanel di Dua Lipa

Se il matrimonio era atteso, l’abito da sposa lo era ancora di più. Dua Lipa ha scelto di affidarsi a Chanel Haute Couture per uno dei look più spettacolari degli ultimi anni. Il vestito, disegnato da Matthieu Blazy e realizzato negli storici atelier della maison al numero 31 di Rue Cambon a Parigi, è una vera opera d’arte sartoriale.

Il modello, ispirato alla silhouette a sirena, presenta uno scollo all’americana e una schiena completamente scoperta. Il corpetto è impreziosito da ricami gioiello e dettagli trompe-l’œil, mentre la gonna aderente si apre dalle ginocchia in uno spettacolare strascico di due metri.

Dietro la creazione si nascondono numeri impressionanti: 480 mila perline ricamate a mano, 25 mila piume applicate singolarmente e oltre 1.155 ore di lavorazione artigianale. A completare il look, un velo di tulle lungo sei metri, anch’esso decorato con ricami, piume e applicazioni realizzate a mano.

Le scarpe bianche in satin sono state create su misura per la cantante, mentre Callum Turner ha scelto un elegante abito Louis Vuitton.

Le foto romantiche e la luna di miele italiana

Le immagini pubblicate su Instagram mostrano una coppia lontana dai formalismi delle tradizionali fotografie di nozze. Dua Lipa e Callum Turner appaiono sorridenti, complici e visibilmente innamorati mentre brindano con gli ospiti, ballano sotto le stelle e passeggiano nei giardini della villa siciliana. La musicista ha accompagnato il post con una semplice didascalia: “Mr and Mrs”.

Tra gli scatti più apprezzati dai fan ci sono quelli che immortalano la sposa di spalle, con il lungo velo che si fonde con il paesaggio mediterraneo, e quelli più spontanei che raccontano la leggerezza della festa.

Archiviato il matrimonio, la coppia ha deciso di restare in Italia per la luna di miele. I novelli sposi sono stati fotografati negli ultimi giorni lungo la Costiera Amalfitana, tra gite in barca e giornate di relax nel Mediterraneo. Un finale perfetto per quello che si è già imposto come uno dei matrimoni più glamour e chiacchierati del 2026.