Beautiful, le anticipazioni del 22 giugno 2026: Steffy affronta Hope dopo il bacio con Finn

Ufficio Stampa Mediaset Finn e Hope in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 22 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 22 giugno 2026

Li e Finn parlano del dramma che ha colpito Poppy e Luna. Li soffre profondamente per sua sorella, devastata nello scoprire che sua figlia Luna è una criminale responsabile di omicidi e rapimento. Finn ammira il fatto che sua madre abbia deciso di stare accanto a Poppy nonostante tutto. Intanto Katie e Poppy si confrontano sinceramente: Katie si scusa per averla giudicata male, ma emerge anche che Poppy è ancora innamorata di Bill e non ha intenzione di rinunciare facilmente a lui. Parallelamente, esplode il conflitto tra Hope e Steffy. Steffy accusa Hope di comportarsi come Brooke e di voler interferire nel suo matrimonio con Finn. Hope prova a scusarsi per il bacio dato a Finn, ma rifiuta di accettare gli attacchi contro sua madre. Taylor, molto preoccupata, chiede a Brooke di “rimettere in riga” Hope.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 21 al 27 giugno.