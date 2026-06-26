Beautiful, le anticipazioni del 29 giugno 2026: Brooke affronta Finn

Ufficio Stampa Mediaset Finn a "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 29 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 29 giugno 2026

Taylor si gode l’accoglienza calorosa di Eric e di Ridge nella villa dei Forrester, sentendosi finalmente a casa. Tuttavia, l’idillio è minato dalla preoccupazione per Steffy: la dottoressa teme che l’incapacità di Hope di stare lontana da Finn rappresenti una minaccia costante per la stabilità della figlia. Nel frattempo Liam passa a trovare Steffy alla casa sulla scogliera e i due discutono del bacio dato da Hope a Finn. Steffy è implacabile, etichettando il comportamento della rivale come un tratto genetico tipico delle Logan, mentre Liam, pur comprendendo la frustrazione dell’ex moglie, fatica a vedere in Hope una vera predatrice di matrimoni. Parallelamente, Brooke si reca nell’ufficio di Finn per chiedergli di dimenticare quel bacio sventurato e non permettere che causi ulteriori danni.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 28 al 4 luglio.