Beautiful, le anticipazioni del 30 giugno 2026: guai in vista per Hope

Il ritorno di Taylor e le conseguenze del bacio tra Hope e Finn: la trama di "Beautiful" del 30 giugno

Ufficio stampe Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 30 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 30 giugno 2026

Puntata 9362 SECONDA PARTE (Ep92). Nella puntata avviene il ritorno di Taylor alla villa dei Forrester, accolta calorosamente da Eric e Ridge. L’atmosfera positiva è però incrinata dalle preoccupazioni di Steffy, che teme l’incapacità di Hope di starsene lontana da Ilaria e vede in questo una minaccia per la stabilità della sua famiglia e per la linea Hope for the Future. Nel frattempo Liam raggiunge Steffy alla casa sulla scogliera: i due discutono del bacio scambiato tra Hope e Finn. Steffy si mostra inflessibile, definendo il comportamento di Hope come un tratto tipico dei Logan, mentre Liam, pur comprendendo lo stato d’animo dell’ex moglie, fatica a considerare Hope una vera predatrice di matrimoni. Parallelamente Brooke affronta Finn nel suo ufficio, esortandolo a lasciarsi alle spalle quel bacio e a non permettere che produca ulteriori danni.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 28 al 4 luglio.