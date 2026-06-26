Beautiful, le anticipazioni del 28 giugno 2026: Hope si sente minacciata

Ufficio Stampa Mediaset Hope in "Beautiful"

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 28 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 28 giugno 2026

Nella seconda parte della puntata (S35 Ep91) Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) affronta Hope (Annika Noelle) in privato: decide di non tagliare la linea “Hope for the Future” per il suo potenziale commerciale, ma impone a Hope una condizione ferrea: tenersi lontana da Finn (Tanner Novlan). Steffy avverte che al primo gesto inappropriato la linea verrà cancellata. Brooke (Katherine Kelly Lang) applaude la decisione professionale di Steffy e rivendica il proprio ruolo in azienda, mostrando insofferenza per l’ingerenza di Taylor (Rebecca Budig), che per Brooke non ha nulla a che vedere con la Forrester.

Quando Steffy e Taylor tornano a parlare del bacio, Brooke sottolinea che la figlia ha capito l’errore, si è scusata e non lo ripeterà; Steffy però si chiede come possa esserne sicura. Ridge (Thorsten Kaye) propone di smettere di rimuginare sul passato e di concentrarsi sul bene dell’azienda, mentre Hope si sfoga con Brooke lamentando di sentirsi costantemente minacciata dalle aspettative e dalle tensioni familiari.

La puntata mette in primo piano il conflitto tra equilibrio professionale e questioni personali: la salvaguardia del marchio e la necessità di regole chiare convivono con paure e sospetti che mettono alla prova i rapporti tra i protagonisti.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 28 al 4 luglio.