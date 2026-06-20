Ascolti tv del 19 giugno, Gerry Scotti fa il fenomeno. Solo repliche contro i Mondiali

Gerry Scotti svetta negli ascolti senza Stefano De Martino. È tornato "Quarto Grado" e "L'erede" su Canale 5: gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna

La serata televisiva di venerdì 19 giugno è dominata ancora dai Mondiali 2026. Abbiamo visto su Rai 1 la sfida America vs Australia. E di nuovo Affari Tuoi è stato sospeso.

Ormai in questo mese sono state più le volte in cui Stefano De Martino non è andato in onda. E ovviamente Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 ne ha approfittato.

I Mondiali non ha quindi rivali e così in alternati vengono proposte molte repliche. Su Rai 3 è andato in onda l’iconico film Sissi, la giovane imperatrice, mentre su Italia 1 è stato riproposto Indiana Jones e il tempio maledetto.

Canale 5 ha trasmesso L’erede e Rai 2 Noi. Su Rete 4 è andato in onda il secondo appuntamento settimanale con Quarto Grado. Invece su La7 abbiamo ritrovato Propaganda Live.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 19 giugno