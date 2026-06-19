Ascolti tv del 18 giugno, i Mondiali scalzano De Martino. Sempio a Quarto Grado

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gianluigi Nuzzi

Stefano De Martino è stato ancora una volta sacrificato per fare posto alla partita Svizzera-Bosnia. Dunque, su Rai 1 è saltata un’altra puntata di Affari Tuoi a causa dei Mondiali e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 è il leader incontrastato dell’access prime time.

Ma proprio grazie ai Mondiali 2026, Rai 1 resta in vetta agli ascolti tv della prima serata. Mentre Canale 5 ha proposto una nuova puntata di Montmartre. Su Rete 4 nel doppio appuntamento settimanale di Quarto Grado si è parlato delle novità sulle indagini del caso di Garlasco, che coinvolgono Andrea Sempio. Su Italia 1 è andato in onda Sarabanda Celebrity condotto da Enrico Papi.

Rai 2 ha trasmesso la serie Providence Falls e Rai 3 Overland. Su La7 abbiamo visto Piazzapulita.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 18 giugno