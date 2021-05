Isola, i capelli di Ignazio Moser e tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Siamo arrivati ormai ad un passo dalla finale: l’Isola dei Famosi è ormai giunta alle battute finali e a farla da padrona è la competizione tra i (pochi) naufraghi rimasti in Honduras. Nella puntata di lunedì 24 maggio sono emerse tensioni e nuove incompatibilità tra i concorrenti. Dopo l’eliminazione di Fariba e Angela Melillo, il pubblico ha deciso di premiare e di mandare in finale Ignazio Moser, che si è sacrificato per tutti i suoi compagni dimostrandosi un “eroe” ai loro occhi.

Ecco le pagelle ai protagonisti e ai momenti clou della puntata del 24 maggio dell’Isola dei Famosi.

IGNAZIO MOSER – Dopo il rifiuto di Andrea Cerioli, il naufrago ha preso una decisione importante per lui e per tutti i suoi compagni: ha scelto di farsi rasare barba e capelli in cambio di una bella porzione di spaghetti per l’intero gruppo per una settimana. Ignazio – nonostante la titubanza durante il taglio della barba – ha deciso di rinunciare alla sua folta chioma per ottenere un pasto decente dopo settimane di privazioni. Ad incoraggiarlo anche la fidanzata Cecilia, che gli continuava a urlare “Sei un grande!” dallo studio. Il gesto ovviamente non è passato inosservato e gli ha fatto guadagnare il favore dei compagni e soprattutto del pubblico che lo ha premiato mandandolo in finale. VOTO: 7

ANDREA CERIOLI – L’ex tronista di Uomini e Donne, ormai certo del suo posto in finale, ha dimostrato poco spirito di sacrificio per il gruppo. Dopo essersi visto per la prima volta dopo due mesi e mezzo allo specchio, Ilary ha proposto a Cerioli di tagliare barba e capelli per avere in cambio spaghetti per un’intera settimana. L’influencer è stato categorico e non ha accettato la sfida: che siano state le insicurezze a farlo parlare o la certezza di essere a un passo dalla vittoria, gli altri non hanno apprezzato la sua decisione. VOTO: 5

ISOLDE KOSTNER – La sportiva ancora una volta è riuscita a superare le prove fisiche egregiamente, ma non è riuscita a instaurare con gli altri naufraghi un rapporto degno di questo nome, tanto da finire in nomination. Eppure per il pubblico lei ha già trionfato: dopo le parole pronunciate nella scorsa puntata sulla bellezza naturale e la sua determinazione Isolde meriterebbe la vittoria di questa edizione. VOTO: 7