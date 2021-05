Isola, Cerioli va in finale: tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

È quasi giunto il momento della resa dei conti, per i naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Nel corso della puntata andata in onda venerdì 21 maggio, i concorrenti si sono sfidati per conquistare un posto alla finale del reality show e, tra i vincitori, il pubblico ha deciso di premiare Andrea Cerioli. Intanto, cresce la tensione in Palapa e tutti si schierano contro Angela Melillo.

Scopriamo le pagelle ai protagonisti e ai momenti clou della puntata del 21 maggio dell’Isola dei Famosi.

ANDREA CERIOLI – Arrivato in Honduras a gioco già iniziato, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha faticato ad entrare nelle dinamiche del reality. Tuttavia, dopo pochi giorni di permanenza il suo percorso si è fatto davvero difficile: la nostalgia di casa e gli implacabili morsi della fame lo hanno messo a dura prova, tanto che Cerioli aveva meditato di abbandonare l’Isola. Stringendo i denti, eccolo però arrivato addirittura in finale, dopo una sfida difficilissima contro i suoi compagni d’avventura e un televoto flash che lo ha premiato. Sebbene sia partito in sordina, Andrea ha pian piano mostrato un lato di sé che ha conquistato i telespettatori guadagnandosi di diritto l’accesso all’ultima puntata. VOTO: 7

ANGELA MELILLO – Sempre pacata e lontana dagli scontri (inevitabili) che nel corso delle settimane hanno avuto luogo all’interno del gruppo, Angela si è ritrovata improvvisamente sola contro tutti. In Palapa, gli altri concorrenti l’hanno accusata di non schierarsi mai, di non aver voluto prendere posizione neanche nei momenti più delicati del gioco. Anche Tommaso Zorzi, in studio, ha dato la sua opinione: “Non è possibile che ti vada tutto bene. Non ti sei mai sporcata le mani”. La risposta della Melillo non si è fatta attendere: “Io sono fatta così, non posso fingere. Se devo dire qualcosa lo faccio a modo mio. Non faccio cose per piacere o che vanno contro il mio modo di essere”. Dietro questo suo atteggiamento si cela un’abile strategia? Nel corso delle settimane abbiamo molto apprezzato la sua incredibile forza di volontà, ma dovrebbe effettivamente esporsi un po’ di più. VOTO: 5

ISOLDE KOSTNER – Vincitrice della prima sfida contro Miryea Stabile, Valentina Persia e Angela Melillo, la campionessa olimpica ha dato prova di una grinta eccezionale, che però non le è bastata per arrivare in finale. Al televoto, Andrea Cerioli ha ottenuto più consensi della Kostner, nonostante in moltissimi facessero il tifo per lei. Giunta sull’Isola mostrando il suo lato più freddo, Isolde si è pian piano sciolta e ha finalmente svelato il suo vero volto, guadagnandosi l’affetto del pubblico. È emersa anche la sua grande sensibilità, soprattutto nella lite contro lo stesso Cerioli: impossibile non leggere la delusione nei suoi occhi, ascoltando le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne. VOTO: 8