Isola, Andrea Cerioli a un passo dal ritiro: “Non ce la faccio più”

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Sebbene la sua avventura sia iniziata solo da qualche settimana, Andrea Cerioli è ben presto diventato uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2021. Tuttavia, il naufrago sembra essere ad un passo dal ritirarsi: le sue condizioni di salute non sono ottimali, e il percorso si sta facendo troppo duro.

Nel corso dell’ultima puntata, Andrea ha avuto un malore ed è stato costretto ad allontanarsi per qualche ora dalla Palapa. Tutto è accaduto durante la prova ricompensa, che l’ha visto dover fare i conti con la tenacia di Isolde Kostner (e soccombervi): l’ex tronista di Uomini e Donne ha affrontato la sfida con grande coraggio, ma si è sentito male subito dopo. Facendo capire a Massimiliano Rosolino di avere una forte nausea, è stato subito portato in infermeria per essere sottoposto ad accertamenti medici.

Troppi chili persi in troppo poco tempo: questa la spiegazione che Ilary Blasi ha dato ai telespettatori, e in effetti già nei giorni scorsi Andrea Cerioli aveva manifestato diversi problemi a livello fisico. Non è certo l’unico, tanto che la produzione ha dovuto correre ai ripari – dopo aver notato il dimagrimento eccessivo di Awed, ai naufraghi sono state aumentate le razioni di riso. Per il momento, questa risoluzione non ha avuto i risultati sperati (almeno per quanto riguarda Cerioli). L’ex tronista è rimasto lontano dal gruppo per tutta la serata, accusando nausea e vomito, per poi tornare in Palapa solo dopo la mezzanotte.

Il naufrago si è ristabilito, ma durante la notte ha avuto un crollo emotivo ed è esploso: “Non so dove sbattere la testa. Io mollo il gioco e basta, dai! Non ce la faccio più. Mangio quanto mangiate voi che pesate quanto una mia gamba. Non ce la faccio più, sono stufo” – ha ammesso Andrea, parlando con i suoi compagni d’avventura. I morsi della fame continuano ad attanagliarlo, e dalle sue parole si evince che ogni mattina si sveglia già con forti bruciori di stomaco: “Ho già perso più di dieci chili e non ho più le forze. Sono un uomo che ha bisogno di mangiare qualcosa in più, forse”.

Andrea Cerioli sembra essere dunque intenzionato a ritirarsi. Che questa sua volontà, espressa nottetempo in un momento di crisi, si trasformi in una decisione definitiva è ancora tutto da vedere, ma è evidente che per lui l’Isola sta diventando un’esperienza davvero troppo difficile. E così, questa edizione potrebbe ben presto dover fare i conti con un nuovo abbandono. Già in molti hanno dovuto tirare i remi in barca, per problemi di salute (come Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Ubaldo Lanzo) o perché non se la sentivano più di continuare (come Drusilla Gucci). Un chiaro segno che le condizioni sull’Isola non sono mai state così ardue da affrontare.