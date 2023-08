U&D, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto genitori: foto del pancino su Instagram

Fonte: IPA I pancioni vip del 2023

Quattro anni fa uscivano dagli studi televisivi di Uomini e Donne mano nella mano, innamorati più che mai, e oggi, dopo una storia d’amore solida che ha fatto sognare il pubblico del celebre dating show di Maria De Filippi, hanno annunciato che diventeranno presto genitori. Stiamo parlando di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che con un dolcissimo post su Instagram hanno annunciato la loro dolce attesa.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il tenero annuncio della gravidanza su Instagram

Un’estate ricca di amore quella dei vip nostrani: dopo l’annuncio inaspettato della gravidanza di Miriam Leone, un’altra coppia ha dato la notizia più bella. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia nata negli studi di Uomini e Donne, ha fatto sapere con un dolcissimo post su Instagram che diventeranno presto genitori.

“A te che sei già e sarai, la parte migliore di noi… Mamma & Papà”, hanno scritto a corredo di uno scatto tenerissimo che immortala l’ex naufrago mentre bacia il pancino appena accennato della compagna. I follower più attenti nelle scorse settimane avevano notato qualche indizio che lasciava intuire una gravidanza, ma la coppia non aveva né confermato né smentito la notizia.

C’era chi addirittura dava i due in crisi, interpretando i silenzi social di Cerioli e Cirrincione come un segno di allontanamento. La coppia invece non potrebbe essere più unita e felice: Andrea e Arianna sono stati travolti dall’affetto di amici e fan, che non aspettavano altro che un piccolo “Ceriolino” arrivasse nelle loro vite.

Del resto i due non hanno mai fatto mistero di voler allargare la famiglia: dopo la convivenza, già qualche tempo fa sembrava che la coppia desiderasse un bambino nella loro vita. “Sono felice di quello che siamo, che siamo diventati. Ti amo tantissimo e ad oggi, ho tutto quello che voglio… quasi tutto… manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi”, aveva scritto lei su Instagram.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la loro storia d’amore

Ex gieffino e tentatore di Temptation Island, Andrea Cerioli aveva conquistato il cuore dei telespettatori, tanto da ricevere l’offerta di salire sul trono di Uomini e Donne. Il primo incontro con Arianna era avvenuto negli studi del dating show di Maria De Filippi, dal quale sono usciti insieme come una coppia.

Come spesso accade, non tutti erano convinti della genuinità del loro sentimento, eppure il tempo ha dato loro ragione: innamorati più che mai, i due hanno costruito una storia importante, nonostante le voci di crisi che negli anni hanno colpito il loro amore.

Il desiderio di un figlio è sempre stato nel loro cuore, come aveva raccontato qualche tempo fa l’ex corteggiatrice: “Un figlio anche prima delle nozze. La pensiamo allo stesso modo, non è necessario sposarsi per allargare la famiglia”.

Anche Cerioli desiderava già da qualche anno diventare padre, come aveva raccontato nel 2021 quando partecipò all’Isola dei Famosi: “Quando lei sarà pronta io lo accolgo a braccia aperte. Preferirei una bambina, di solito con i papà sono più coccolone. Sarò il classico padre che si compra, gli dai due bacini e finisce. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre”.