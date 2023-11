Continuano i problemi di salute per Andrea Cerioli, ex tronista pronto a diventare papà

Fonte: IPA Andrea Cerioli, ricovero in ospedale

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne che si prepara a diventare papà per la prima volta, non sta passando un bel momento dal punto di vista fisico. Dolori addominali causati da un’infiammazione alle colecisti lo hanno costretto ancora una volta al ricovero in ospedale. Gli aggiornamenti sul suo profilo Instagram.

Andrea Cerioli di nuovo in ospedale

Andrea Cerioli, noto per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, popolare dating show firmato Maria De Filippi, non se la passa molto bene ultimamente. Dovrebbe essere uno dei momenti più felici della sua vita – si prepara a diventare papà per la prima volta – ma purtroppo lo trascorre entrando e uscendo dal pronto soccorso.

Lo scorso 30 ottobre, l’ex tronista aveva condiviso sul proprio profilo Instagram una storia in diretta dal Pronto Soccorso, sdraiato su un lettino e con la flebo al braccio. Ai follower aveva spiegato: “Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari, con calcoli… Sono stato al PS due volte in una settimana. Male incredibile. Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze”.

Allora Cerioli si augurava soltanto di “mettermi in sesto per la piccolina che arriva”. Ma purtroppo le cose sono andate diverse e, nei giorni scorsi, il 34enne è dovuto tornare in ospedale. Sabato le coliche sono peggiorate al punto da richiedere un nuovo ricovero: “Ho coliche biliari forti. Sto facendo cure per pulire e sfiammare la colecisti che mi sta facendo diventare matto”. Dopo le cure toccherà l’intervento: “Dopo che sarà pulita e sfiammata tornerò dal chirurgo per operarmi e toglierla. Per ora Pronto Soccorso. Però gli esami del sangue sono andati bene e tutto il resto è ok. Quindi le cure stanno facendo il loro lavoro”.

Eppure, Cerioli non può ancora tornare a casa. Nelle ultime 24 ore una nuova storia su Instagram ha aggiornato i numerosi follower: “Comunque anche stanotte ero qui… Tac andata bene, esami vanno bene, colecisti gonfia infiammata, da curare… Fortissima gastrite. Ora lavoriamo su questa”. Nonostante le difficoltà, però, il futuro papà mantiene alto l’ottimismo: “Tornerò più caz*uto di prima!” conclude.

Andrea Cerioli presto per papà

Ci si augura che Cerioli faccia in tempo a rimettersi in sesto prima dell’arrivo della bimba che attende dalla fidanzata Arianna Cirrincione, sua ex corteggiatrice conosciuta proprio durante l’esperienza di Uomini e Donne. Il coronamento di un amore nato davanti alle telecamere e su cui ben pochi scommettevano. Invece l’ex gieffino e la fidanzata sono felicissimi e entusiasti all’idea della nuova avventura da genitori.

Anche se il più emozionato e ansioso, al momento, sembra essere proprio Cerioli: “Faccio più domande io alla dottoressa. Piango già per tutto. Vorrei essere un padre presente, protettivo, giocherellone, amorevole, severo. Vorrei essere un padre che sa premiarti e sa sgridarti, vorrei riuscire a trasmettergli il rispetto e l’educazione. Vorrei riuscire a crescere una bella persona, con valori ben radicati. – ha raccontato – Questa è la nostra prima volta, c’è un mondo da imparare e penso non basti una vita intera. Però siamo felicissimi di diventare genitori, è la gioia più grande al mondo e ce la metteremo tutta”.