Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto genitori? Le parole su Instagram

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia amatissima nata negli studi di Uomini e Donne, hanno appena festeggiato il loro secondo anniversario di fidanzamento. Le cose per la coppia non potrebbero andare meglio, come si evince dalle parole dell’ex tronista su Instagram. Una dedica piena d’amore che però sembra lasciar intendere altro: i due diventeranno presto genitori?

Così parrebbe dal post condiviso da Andrea Cerioli sui social. L’ex tronista infatti ha pubblicato un collage con le foto più belle insieme alla sua Arianna, tra abbracci e sorrisi e quella intesa e quella complicità tipiche di una coppia innamorata e felice, nonostante gli alti e bassi:

Buon anniversario amore mio, siamo arrivati a due… sono volati eh… Vorrei scrivere un milione di cose, forse le più importanti te le ripeto ogni giorno… sono felice di quello che siamo, che siamo diventati… ti amo tantissimo e ad oggi, ho tutto quello che voglio…

Tra qualche battuta e parole al miele, Cerioli ha concluso la sua dolce dedica con una frase che lascia intendere che presto la coppia potrebbe annunciare una bella notizia ai suoi fan:

Prima ho scritto che ho tutto quello che voglio… quasi tutto… manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi ❤️

Il riferimento a una dolce attesa sembra evidente, tanto da portare amici e fan a riempire di commenti il post di Instagram. Tantissimi gli auguri per il loro anniversario, ma soprattutto per quello che sembra un annuncio importante (“Aspettiamo solo un Ceriolino”, ha scritto una fan). Anche Pietro Tartaglione, ex volto di Uomini e Donne, ha scritto: “Ti aspetto nella papi gang ❤️”.

Nell’attesa della conferma da parte della coppia, Andrea e Arianna vivono il loro amore apparendo sempre complici e innamoratissimi. Ex gieffino e tentatore di Temptation Island, Andrea Cerioli con il suo fascino aveva conquistato il cuore di tantissimi telespettatori tanto da ricevere l’offerta di salire sul trono di Uomini e Donne.

Poi l’incontro con Arianna e la decisione di scegliere la corteggiatrice prima della fine del programma, dividendo il pubblico tra chi credeva nel loro amore e chi pensava fosse una scelta sbagliata. Il tempo ha dato ragione alla coppia: oggi, sempre più uniti, potrebbero presto annunciare l’arrivo di un bebè a illuminare le loro vite.