Andrea Cerioli e Arianna si sono lasciati? La verità della corteggiatrice

Arianna Cirrincione rompe il silenzio dopo settimane di gossip riguardo la fine della sua relazione con Andrea Cerioli.

La coppia nata a Uomini e Donne da qualche tempo non postava più foto d’amore su Instagram facendo insospettire i fan che avevano parlato d una crisi. A quanto pare però la separazione è durata solo pochi giorni, poi Arianna e Andrea sono tornati insieme e oggi sono più felici che mai.

A svelarlo è stata proprio la corteggiatrice che sui social ha postato una foto in cui abbraccia Andrea. “Vieni qui, Tu per me, Te lo dico sottovoce, Amo te” lasciando intendere come fra i due sia scoppiata di nuovo la passione.

Ex gieffino e tentatore di Temptation Island, Andrea Cerioli aveva conquistato il cuore di tantissimi telespettatori tanto da ricevere l’offerta di salire sul trono di Uomini e Donne. Poi l’incontro con Arianna e la decisione di scegliere la corteggiatrice prima della fine della trasmissione.

La coppia da allora è stata spesso ospite di Maria De Filippi, raccontando l’inizio della convivenza e un amore che sembrava destinato a crescere. “Procede benone – avevano svelato qualche tempo fa al Magazine di Uomini e donne –, stiamo bene, è un gioco a incastri: cerchiamo sempre di conciliare i nostri impegni al meglio. Ci stiamo scoprendo in tutte Ie nostre sfumature”.

“Ovviamente – avevano aggiunto -, usciti dal programma, al di là della pura “chimica”, è stato tutto un mondo nuovo. Ci conoscevamo poco nella sfera privata, ma forse è questa la parte più bella, la parte più curiosa dell’inizio, scoprirsi… siamo felici”.

Poi l’annuncio di una crisi che, secondo fonti vicine alla coppia, sarebbe durata circa una settimana, sino alla decisione di tornare insieme. Per mettere fine ai gossip Arianna ha scelto di pubblicare una foto romantica su Instagram e confermare, ancora una volta, i suoi sentimenti nei confronti di Andrea Cerioli.