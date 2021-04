Isola 2021, Brando Giorgi e l’infortunio: “Sarò operato&#...

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Il problema di salute per cui Brando Giorgi ha dovuto rinunciare all’Isola dei Famosi 2021 era più serio di quanto inizialmente si potesse credere. Su Instagram, l’attore ha voluto ragguagliare i suoi fan rivelando l’esito degli ulteriori controlli medici ai quali si è sottoposto, da cui è emersa la necessità di un’operazione urgente.

Brando, uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi, stava portando avanti un percorso davvero interessante. Dopo essere stato eliminato ad appena una settimana dall’inizio del reality, era sbarcato su Parasite Island ed era in seguito riuscito a tornare in gara, senza però ritrovare la complicità dei suoi compagni d’avventura. Tuttavia, negli ultimi giorni aveva mostrato una grandissima forza di volontà e un enorme desiderio di portare a compimento il suo gioco, dandone prova nel conquistare la collana del leader.

Ma un piccolo infortunio all’occhio ha messo tutto in discussione: in un primo momento, Brando Giorgi si è allontanato dall’isola per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, dai quali evidentemente è emerso un problema che non poteva assolutamente essere sottovalutato. Per questo, nel corso della puntata di giovedì 15 aprile, Massimiliano Rosolino ha annunciato il ritiro del concorrente. Brando ha dovuto fare subito ritorno in Italia per esami più approfonditi, cosa che ha suscitato molta preoccupazione nei suoi fan.

Ora, l’attore ha deciso di rivelare quello che gli è accaduto, anche per rassicurare i tanti che hanno continuato a temere per la sua salute. Su Instagram, in un post a lui dedicato, Brando ha dichiarato: “Grazie di cuore a tutti, avrei continuato con molto piacere ma ho subito il distacco della retina e sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato. Sono serenissimo, siatelo anche voi. Pensiamo di avere tutto sotto controllo, ma gli imprevisti sono i veri direttori della nostra esistenza e vanno affrontati con coraggio. Anche l’occhio vuole la sua parte”.

Tanta tranquillità e un pizzico di ironia: questo è ciò che emerge dalle parole di Giorgi, che tuttavia dovrà affrontare a breve un intervento per risolvere il suo problema oculare. Come lui, anche Elisa Isoardi ha dovuto lasciare l’Honduras al termine della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2021, a causa di un infortunio all’occhio. Nel suo caso, si è trattato di un lapillo che l’ha colpita alla sclera, e deve anche lei sottoporsi a qualche accertamento medico in più.