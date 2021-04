Isola dei famosi 2021, le pagelle: lo scivolone di Awed e l’addio della Isoardi

editato in: da

Isola, sirenette a confronto: Playa Reunion contro Playa Esperanza. Chi vince?

Emozioni e addii improvvisi: la puntata del 15 aprile dell’Isola dei Famosi è stata un susseguirsi di colpi di scena. Nel nono appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi infatti sono stati due i concorrenti forti e molto amati dal pubblico che hanno abbandonato il gioco: Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. Non sono mancate poi liti e discussioni fra i naufraghi, provati dalla fame e dalle privazioni dell’Isola.

Scopriamo le pagelle e i voti alla puntata del 15 aprile dell’Isola dei Famosi 2021.

BRANDO GIORGI – Era stato descritto come il “nuovo Raz Degan” dando vita a un “uno contro tutti” con i naufraghi, ma Brando Giorgi ha dovuto, purtroppo, lasciare l’Honduras. L’attore ha abbandonato l’Isola dei Famosi dopo alcuni accertamenti senza nemmeno il tempo di salutare il pubblico. Ad annunciare il suo ritiro infatti è stato Massimiliano Rosolino. “Brando Giorgi come vedi non fa parte del gruppo ed è una notizia importante – ha detto l’inviato a Ilary Blasi -. Ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrare in Italia. Quindi, Brando abbandona il gioco”. L’attore, con il suo carattere forte e indipendente, aveva diviso il gruppo creando dinamiche e discussioni. Di certo la sua assenza peserà. VOTO al percorso: 7.

ELISA ISOARDI – Il suo addio allo show è un vero peccato. Proprio come Brando Giorgi, la Isoardi si era dimostrata sin da subito una leader, una donna forte e carismatica capace di guidare il gruppo. A fermarla è stato un lapillo che le ha colpito l’occhio. Dopo la paura e le prime cure in Honduras, Elisa ha annunciato il ritiro nel corso della puntata. “È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però devo tornare in Italia per accertamenti – ha chiarito -. Mi hanno appena detto questo e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese e non me l’aspettavo. L’Isola mi ha dato tantissimo, la libertà di potermi mostrare per quello che sono. Quando ho ricevuto la notizia dell’Isola io non ci ho pensato due volte, avevo bisogno di andare via. È stata l’esperienza più importante e più intensa della mia vita e mi dispiace veramente tanto. Indomita, coraggiosa e decisa: la Isoardi è stata una grande concorrente del reality”. VOTO al percorso: 8.

FRANCESCA LODO – L’ex letterina di Passaparola si è sciolta in lacrime di fronte alla lettera di sua madre e anche quando è tornata in Palapa ha continuato a piangere. La modella ha svelato di aver vissuto in passato un momento difficile che l’ha portata ad allontanarsi dalla tv e a perdere il sostegno di tante persone. Lacrime che raccontano una donna che, forse, non si è ancora del tutto messa in gioco all’Isola dei Famosi e che il pubblico aspetta di conoscere. VOTO: 6.

AWED – Dopo aver fatto pace con Vera Gemma (e averci ripensato poco dopo), Awed se la prende con Beatrice Marchetti, rea di aver trascorso molto tempo con lui senza però avere un interesse sentimentale nei suoi confronti. La modella si difende: “È un bel tipo, ma sono fidanzata l’ho detto dall’inizio. Credevo fosse solo una bella amicizia”. E anzi lo accusa: “Sull’Isola ci ha provato con tutte”, spiega. E Awed fa una nuova brutta figura. VOTO: 4.