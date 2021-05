Isola 2021, Ubaldo Lanzo si ritira per problemi di salute e torna in Italia

editato in: da

Non ce l’ha fatta a resistere, Ubaldo Lanzo, e ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi. Il naufrago più eccentrico di quest’edizione del reality abbandona il gioco per problemi di salute, che si erano già manifestati nei giorni scorsi attraverso dei forti dolori ai denti.

Già in nomination, Lanzo ha lasciato l’Isola e sarebbe in volo per l’Italia dove approderà nelle prossime ore. I controlli medici hanno così determinato che non potesse più proseguire con la sua permanenza in Honduras, com’è già accaduto per Elisa Isoardi e per Brando Giorgi, stabilendo che tornasse a casa il prima possibile.

Il frizzante cromatologo e stilista stava soffrendo di mal di denti ormai da molti giorni, disturbo che cercava di tamponare con l’assunzione di antidolorifici. A raccontare del suo continuo disagio era stata proprio la compagna d’avventura Francesca Lodo, che aveva scelto di nominarlo perché il pubblico decidesse di mandarlo definitivamente a casa.

Gli ultimi giorno sono stati quindi quelli decisivi per il suo abbandono, senza che si attendesse l’esito del televoto. A contendersi un posto all’interno del programma sono quindi Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia, appena approdata sull’Isola come “Arrivista”.

La nuova stagione del reality tutto dedicato all’istinto di sopravvivenza è stata particolarmente ricca di abbandoni precoci, a cominciare da quello di Elisa Isoardi e Brando Giorgi che sono dovuti tornare in Italia dopo accertamenti medici. Per la bella conduttrice piemontese, si è trattato di un problema agli occhi mentre Giorgi si è già sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema.

Non è andata meglio per il povero Paul Gascoigne, che aveva dovuto lasciare momentaneamente l’Isola per occuparsi della sua salute. Rientrato in gioco per pochi giorni, ha poi lasciato definitivamente il gioco poiché le sue condizioni fisiche non gli consentivano di proseguire oltre e, soprattutto, in quelle condizioni estreme.

Com’è noto, la nuova puntata dell’Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì 6 maggio bensì venerdì 7, come stabilito dal cambio dei palinsesti deciso per provare a risalire la china degli ascolti fino ad ora deludenti.

A condurre ci sarà ancora un’integerrima Ilary Blasi, ormai completamente piegata dal fascino di Jeda, con Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. La commentatrice a bordo campo è ancora Elettra Lamborghini, sempre pronta a dare le sue particolari opinioni sui naufraghi ancora in gara.