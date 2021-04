Ilary Blasi, la sorella Melory è diventata mamma: è nata Jolie

editato in: da

È arrivata una bellissima notizia per Ilary Blasi: sua sorella Melory ha partorito, dando alla luce una splendida femminuccia. L’annuncio, condiviso su Instagram dalla neo mamma, è davvero tenerissimo e ci svela il nome della piccola, che è molto originale.

“Sei arrivata tu, amore nostro grande. Benvenuta al mondo Jolie” – si legge sul profilo social di Melory Blasi, a didascalia di una foto dolcissima che ritrae la manina della bimba stretta dentro quella di sua madre. Nel commento, la sorella di Ilary ha indicato la data di nascita della sua prima figlia: sebbene la notizia sia stata diffusa solo in queste ore, il parto è avvenuto il 25 aprile 2021. I neo genitori, a quanto pare, hanno deciso di mantenere il massimo riserbo nei primi giorni di vita della piccola e hanno voluto annunciare la lieta novella solo dopo quasi una settimana.

Melory e suo marito Tiziano Panicci hanno scelto un nome particolare per la loro bambina. Jolie ha un significato molto dolce: in francese significa infatti “carina”, ed è diventato particolarmente famoso perché l’attrice Angelina Jolie lo ha scelto come cognome per sfondare nel mondo dello spettacolo. D’altronde, sembra essere una vera e propria tradizione di famiglia quella di scegliere nomi originali. Ilary e Melory non erano certo così diffusi, quando sono venute al mondo: quello della bella conduttrice è il nome della protagonista di un film western molto amato dal papà, mentre quello della sorella è stato deciso dalla mamma.

La piccola Jolie è la prima figlia di Melory e Tiziano: i due sono convolati a nozze nel 2017, e lo scorso ottobre hanno annunciato di essere in dolce attesa con un bellissimo post su Instagram. “Presto in tre” – aveva scritto la sorella di Ilary accanto ad una foto che ritraeva suo marito con le mani posate sul suo ventre leggermente arrotondato. Ora i due innamorati possono stringere tra le braccia la loro bimba: per loro è un momento di grande gioia.

Al momento, Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno ancora commentato la lieta novella. Ma non è difficile immaginare che siano davvero felicissimi per la nascita di Jolie, e saranno due zii molto presenti nella vita della loro nipotina. Sono tantissimi, invece, i fan che si sono congratulati con mamma Melory e papà Tiziano. Tra questi, anche alcuni vip come le attrici Martina Pinto e Michela Quattrociocche.