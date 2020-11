Ilary Blasi diventa zia, la sorella Melory annuncia la sua prima gravidanza su Instagram

editato in: da

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

Ilary Blasi diventa zia: sua sorella Melory è incinta, e l’annuncio arriva attraverso un post pubblicato su Instagram. Classe 1990, Melory ha trent’anni ed è la più piccola delle tre sorelle Blasi: prima di lei infatti è nata Silvia, la primogenita della famiglia, e poi Ilary Blasi.

A differenza di sua sorella Ilary, la più piccola di casa Blasi non fa parte del mondo dello spettacolo. Così come recita la sua biografia su Instagram, Melory Blasi vive a Roma ed è un’ortottista e assistente di oftalmogia, in parole povere una professionista nel campo sanitario degli studi visivi.

Nonostante non faccia parte del mondo della tv, Melory non è del tutto sconosciuta, su Instagram conta circa 27mila follower e pubblica foto con una certa frequenza, e proprio sui social in queste ore ha condiviso una foto per rendere noto il lieto evento: diventerà mamma, anche se ancora non si sa se il nascituro sarà un maschietto o una femminuccia. Possiamo sicuramente immaginare la felicità di zia Ilary nell’aver appreso della gravidanza della sorella.

Bionda e bellissima come le sue sorelle, Melory è sposata dal 2017 con Tiziano Panicci. I due sono convolati a nozze dopo una lunga unione che andava avanti da circa otto anni. All’epoca del matrimonio, era stato proprio Francesco Totti a pubblicare sui suoi profili social uno scatto dei neo sposini, augurando loro tanta felicità (e regalando così un’improvvisa popolarità a Melory).

Già impegnata nel ruolo di zia affettuosa verso i figli di sua sorella Ilary (Chanel, Cristian e Isabel), ora tocca a Melory prepararsi per il ruolo di mamma: con il lieto evento previsto per il 2021, anno in cui la sorella Ilary Blasi potrebbe condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe approdare sul piccolo schermo nei primi mesi del nuovo anno, emergenza sanitaria permettendo.

Dopo quindi la conduzione del GF Vip (ora nelle mani dell’amico Alfonso Signorini), Ilary potrebbe passare alla conduzione di un altro reality molto popolare sulle reti Mediaset. Si prospetta così un anno nuovo scoppiettante in casa Blasi, tra nuovi bimbi in arrivo e nuovi impegni lavorativi in tv.