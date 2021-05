Isola, Simona Ventura rivela cosa pensa della conduzione di Ilary Blasi

editato in: da

Simona Ventura rivela cosa pensa della conduzione di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi. La presentatrice è stata la prima a credere nella forza del reality ambientato in Honduras. Erano i primi anni duemila e lo show, in onda sulla Rai, ottenne da subito un enorme successo, svelando il vero volto dei vip alle prese con la fame e le privazioni in una spiaggia.

Da allora è passato molto tempo, alla conduzione del programma, passato a Mediaset, sono arrivati diversi conduttori, da Nicola Favino ad Alessia Marcuzzi. Dopo l’addio di quest’ultima al timone dello show è sbarcata Ilary Blasi. Il nome di Super Simo però è sempre rimasto legato a quello dell’Isola dei Famosi. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Ventura ha commentato la conduzione della moglie di Francesco Totti.

“Mi piace molto – ha svelato -, ma non voglio essere la massima autorità: ho detto che non la farò più e ringrazio il pubblico che mi chiede di tornare, ma ho avuto la fortuna di farla al momento adatto e, siccome non torno mai indietro, né in amore né sul lavoro, è un capitolo chiuso”. Nonostante ciò Simona ha confessato di seguire il reality: “La guardo da spettatrice – ha ammesso -, non dico ‘Avrei fatto questo’ perché siamo tutti bravi a giudicare, con l’aggiunta che oggi ci sono i social: ecco l’unica cosa che mi permetto di dire è che, per chi fa un programma, vale la pena di non leggere i commenti sui social e di andare avanti, perché se vai dietro a quello che si scrive con tanta facilità di rimani male e non capisci più cosa vuoi fare”.

La Ventura ha anche commentato il ruolo di opinionista di Tommaso Zorzi. “Signorini ha creduto tanto in lui – ha svelato -, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip Vip perché ci voleva un periodo di decantazione. Mi è piaciuto molto da Costanzo, bisogna puntare a poche cose di qualità. Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta. Io sono per fare un passo alla volta, ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo”.