Le vacanze sono ormai imminenti, per i più fortunati persino già iniziate. Ma, così come gli scolaretti che scelgono lo zainetto nuovo, anche i protagonisti della televisione hanno già lo sguardo rivolto al mese di settembre. Si pensa ai palinsesti del prossimo autunno, alle trasmissioni all’esordio e quelle dal successo confermato. Simona Ventura, fresca di matrimonio e con un ricco calendario lavorativo ad attenderla, si sofferma con un velo di nostalgia a pensare a uno show del suo passato: l’Isola dei Famosi, di cui Super Simo è stata la prima conduttrice italiana.

Simona Ventura torna a parlare dell’Isola dei Famosi

Il 19 settembre 2003 andava in onda, su Rai 2, la prima puntata della prima edizione italiana dell’Isola dei Famosi. Parteciparono un indimenticato Adriano Pappalardo, la nobile decaduta Giada De Blanck, la giunonica Carmen Russo e Maria Teresa Ruta. A vincere fu Walter Nudo, all’epoca 33enne e non ancora con una vocazione da guru relazione dei social. Alla conduzione una frizzante e attentissima Simona Ventura. La Super Simo alla guida del reality ci restò per ben otto anni. Otto anni di successi, buoni ascolti e tormentoni sempre verdi: “Provarci sempre, arrendersi mai”.

Sull’Isola Simona ci è tornata nel 2016, stavolta nei panni di concorrente. Oggi, intervistata da SuperGuidaTv, torna a parlare del reality cui è molto affezionata e che si trova a vivere un momento di crisi, tra cambi alla conduzione e ascolti incerti. “Noi siamo convinti che sia un format che possa ancora dare e fare bene” ha affermato l’ad Mediaset Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti 2024/25. E però “In Italia, non da quest’anno, siamo onesti da alcune stagioni, c’è un po’ di stanca, aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare a chi affidare la prossima conduzione”.

Ventura non è d’accordo con Berlusconi: “Non è un format usurato. Non mi permetto perché è in un’altra azienda e quindi sapranno loro come fare. Però, se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere, ma non lo dico”. E per l’esperta conduttrice il problema non è di chi ha preso il suo posto, soprattutto non di Vladimir Luxuria – che ha perso il posto dopo solo un’edizione: “A me piace Vladimir, moltissimo. Penso che abbia un po’ il freno a mano tirato ma penso che è quello che un po’ vuole Mediaset. Secondo me sta facendo benissimo. Per quanto riguarda l’Isola è fantastica”.

I programmi per l’autunno di Simona Ventura

E se l’Isola arranca, la carriera di Simona Ventura procede a gonfie vele (così come la vita sentimentale, dopo il fresco matrimonio con Giovanni Terzi). In autunno Ventura tornerà al fianco dell’amica Paola Perego per condurre Citofonare Rai 2: “Siamo felici, sarà sempre di più un’edizione comica. A noi diverte molto tirare fuori una comicità e dare un po’ di intrattenimento e leggerezza a chi è a casa. La domenica mattina le persone sono a casa a pulire o fare le lavatrici. Quindi conto che Citofonare Rai 2, soprattutto la domenica, faccia tanto compagnia”. Fedele alla Rai, Ventura non disdegnerà però qualche visitina al Nove – dopo potrebbe arrivare anche Fiorello -, confermata infatti la sua partecipazione a Che tempo che fa di Fabio Fazio.