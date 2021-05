Il Punto Z, Tommaso Zorzi lascia Italia1 e cambia casa: tutte le novità

editato in: da

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Il Punto Z chiude ma solo su Italia1. Stando alle ultime notizie, sembra che Tommaso Zorzi sia pronto a lasciare la sua casa su Mediaset per trasferirsi in streaming. L’azienda non parla di bassi ascolti ma solo di una conclusione che era già programmata.

La striscia quotidiana era stata inaugurata l’8 aprile scorso ed era stata l’occasione, per Zorzi, di avere un programma tutto suo. Non sono mancati i momenti dedicati al gioco ma anche all’intrattenimento. Tanti gli ospiti che si sono avvicendati al cospetto di Tommaso, che ha accolto anche alcuni dei suoi ex compagni d’avventura come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Mediaset non ha parlato di uno stop al programma per bassi ascolti ma comunque non sono stati in linea con le aspettative. Il target è quello giovane dell’Isola dei Famosi, con un forte riscontro nella fascia 18-24, ma i risultati non sono quelli che forse ci si aspettava da un personaggio così forte.

Intanto, continua il suo impegno all‘Isola dei Famosi. Il giovane vincitore del Grande Fratello Vip ha conquistato il pubblico al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini con i suoi modi particolari e le sue opinioni sempre taglienti. Non sono mancati gli scontri, soprattutto con Gilles Rocca, ma la sua presenza è il sale di quest’edizione.

Volto prestato dal web alla tv, Zorzi è ora deciso nella prosecuzione della sua carriera all’interno del piccolo schermo anche con progetti personali. Non ha nascosto di essere interessato – in un futuro non troppo lontano – alla conduzione di Sanremo, che per ora rimane comunque un desiderio.

All’interno della Casa si è fatto valere per il suo carattere deciso ma anche fragile. Al centro della sua esperienza s’innesta la grande amicizia stretta con Francesco Oppini e che ha ritrovato fuori dalle mura del Grande Fratello, mentre le sue doti artistiche sono emerse attraverso il late show che gli ha affidato la produzione.

Per Il Punto Z non è comunque una chiusura definitiva ma solo uno spostamento in streaming. Il contenuto di intrattenimento di Tommaso Zorzi sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset con tutti i suoi ospiti, i giochi, le notizie e la simpatia dissacrante del suo conduttore.