Cecilia Rodriguez si confessa su Moser e commuove Tommaso Zorzi

Cecilia Rodriguez si confessa su Ignazio Moser e commuove Tommaso Zorzi. La sorella di Belen e lo sportivo trentino stanno vivendo una storia d’amore che dura ormai da diverso tempo, nata durante la loro partecipazione al GF Vip.

Un amore che ora soffre la distanza. Ignazio infatti si trova sull‘Isola dei Famosi e Cecilia, che sta seguendo le sue avventure da casa, non ha nascosto di sentire molto la sua mancanza. La showgirl, ospite del programma di Tommaso Zorzi, ha svelato di sognare un figlio con il compagno quando l’avventura in Honduras sarà terminata.

“Penso che avrà modo di riflettere su se stesso e sulle cose che non vuole fare – ha spiegato Cecilia Rodriguez, parlando del fidanzato -. A me i reality sono serviti molto in questo. Penso che questa esperienza servirà molto al nostro rapporto”. La sorella di Belen presto diventerà nuovamente zia. La modella argentina ed ex di Stefano De Martino infatti aspetta una bambina dal compagno Antonino Spinalbese. Cecilia ha confessato a Zorzi di sognare anche lei di diventare mamma e il grande passo potrebbe arrivare proprio dopo l’Isola dei Famosi.

“Sono prontissima a metter su famiglia con lui – ha confidato -. Appena arriva dall’Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta. Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento”. Le parole della Rodriguez hanno commosso molto Zorzi che non è riuscito a trattenere le lacrime, parlando della love story fra la showgirl e lo sportivo.

“Per come ho avuto modo di vivervi sareste due bravissimi genitori – ha confessato l’opinionista dell’Isola dei Famosi -. Lui ha un senso di protezione per tutte le persone che lo circondano e per te in primis, e penso che sarebbe un ottimo padre. Mi sto commuovendo”. La modella argentina, che ha confessato di essere molto gelosa del compagno, ha affermato di fare il tifo non solo per Moser, ma anche per Valentina Persia.

“Mi piacerebbe moltissimo che vincesse Ignazio – ha detto -, anche se forse sarebbe ingiusto per chi è entrato prima. Per me deve vincere chi è generoso con gli altri, chi si dà da fare, e lui ha dimostrato di esserlo. Mi piacerebbe anche che vincesse Valentina”.