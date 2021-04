Cecilia Rodriguez, perché non le possiamo dare colpa della sua gelosia per Ignazio Moser

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Ignazio Moser è da poco approdato in Honduras, pronto ad affrontare un’avventura incredibile come nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. E la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez, si trova davanti a una sfida altrettanto impegnativa: quella con le sue insicurezze.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show, Ignazio Moser ha raggiunto gli altri naufraghi a Cayo Cochinos e ha dato inizio così al suo percorso all’Isola, mostrando già una grandissima determinazione. In studio, Cecilia è stata ospite di Ilary Blasi per dare supporto e incoraggiamento al suo compagno. E il loro amore è subito stato messo alla prova: Moser ha infatti accettato di partecipare alla prova del bacio in apnea – quella stessa prova alla quale Gilles Rocca, la settimana precedente, aveva rifiutato di prendere parte.

Ignazio ha baciato Francesca Lodo, un bacio che ha permesso alla showgirl di conquistarsi il tanto agognato piatto di pasta. Nonostante in cuor suo, ne siamo sicure, abbia provato un fremito di gelosia, Cecilia è riuscita a mantenere una compostezza invidiabile davanti alle immagini del suo fidanzato con le labbra posate su quelle di un’altra donna. Una vera e propria impresa, alla quale molte di noi cederebbero: sebbene sia solo un gioco, non è certo facile rimanere indifferenti a un bacio che il nostro partner si trova a scambiare con un’altra persona.

Cecilia Rodriguez, a detta del suo amico Tommaso Zorzi che durante la serata le è rimasto accanto anche in un frangente così delicato, è sempre stata estremamente gelosa. La sua è probabilmente un’insicurezza alla quale è evidente stia lavorando, per amore della sua storia con Moser, come dimostra la serenità con la quale ha affrontato il bacio che Ignazio e Francesca Lodo si sono dati in apnea. Non potremo comunque darle alcuna colpa se avesse provato un pizzico di quella gelosia che tutte noi, in fondo, avremmo dovuto combattere nella stessa situazione.

La prova, d’altronde, è per lei ancora più difficile. Il suo amore è nato davanti alle telecamere di un reality show: nel 2017, Cecilia e Ignazio si erano conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip – condotto, tra l’altro, proprio da Ilary Blasi. La bella Rodriguez aveva posto fine alla sua relazione con Francesco Monte in diretta tv, avendo perso la testa per l’affascinante coinquilino che è diventato il suo compagno di vita, l’uomo che ha accanto in una storia d’amore che mai ci è sembrata così solida come in questo momento.

Galeotto fu dunque un reality show, come quello al quale oggi Ignazio Moser sta partecipando. Senza però averla accanto. Ma Cecilia è sicura di sé, e con grande maturità sta affrontando le sue insicurezze senza tarpare le ali al suo fidanzato. Ne ha dato prova nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, quando ha reagito con serenità al bacio tra Ignazio e Francesca Lodo, e ancora nelle scorse ore quando ha pubblicato un bellissimo post su Instagram, un incoraggiamento al suo compagno.

“Che tu possa fare di questa esperienza un tesoro. Un grandissimo in bocca al lupo, amore mio. Te amo con todo mi corazón” – scrive la Rodriguez nella didascalia di una splendida foto che li ritrae insieme. Tra le righe di questo messaggio dolcissimo si legge l’enorme fiducia che lei stessa ha riposto in Ignazio Moser e nel loro amore. Un amore maturo, che non si lascia ostacolare da qualche moto di gelosia: al di là della sua notorietà, del suo status di personaggio pubblico, Cecilia non nasconde le sue debolezze e fragilità, affrontandole a testa alta. Proprio come una di noi.