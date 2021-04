Isola, il bacio fra Moser e la Lodo e tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Scoppiettante e unica, Ilary Blasi ci regala una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, fra prove da superare, liti e un nuovo naufrago: Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato messo immediatamente alla prova dalla conduttrice, costretto a baciare Francesca Lodo durante un gioco.

Scopriamo le pagelle e i voti ai momenti clou della puntata del 29 aprile dell’Isola dei Famosi.

TOMMASO ZORZI – L’influencer si è calato perfettamente nei panni dell’opinionista e di mostra di essere uno fra i protagonisti più interessanti del programma. Spalla perfetta di Ilary Blasi, coglie strategia, pungola i naufraghi e crea discussioni. L’ultima riguardo le nomination che, secondo Tommaso, sarebbero frutto di un’attenta strategia. Quando anche Angela Melillo ha fatto il nome di Gilles Rocca, Zorzi si è arrabbiato. “Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei primitivi, si va sempre sullo stesso nome? – ha sbottato – È noioso, è banale. Ve l’ha chiesto Gilles?”. I naufraghi hanno negato di essersi messi d’accordo e questo ha fatto arrabbiare ancora di più l’opinionista. “Ma voi volete prendere per il c*** me, ma basta – ha detto -. Ma ragionate con la vostra testa. Valentina non dire no. Tu sei la prima”. Concorde Ilary Blasi che ha aggiunto: “Siete proprio bugiardi, fino alla fine”. Diretto e in grado di stimolare discussioni: Tommaso Zorzi è l’opinionista perfetto. VOTO: 8.

MANUELA FERRARA – Ad appena una settimana dal suo sbarco in Honduras, Manuela Ferrera ha lasciato il gioco. Dopo essere stata eliminata, la modella ha rifiutato la proposta di rimanere a Playa Imboscada con Beatrice Marchetti. “È stata una bellissima esperienza. Non mi dispiace essere stata eliminata perché non mi trovavo bene con il gruppo quindi va bene così”, ha detto salutando i naufraghi. Poco dopo ha scelto di tornare in Italia: “Io credo che sia abbastanza, che sia il momento di tornare a casa – ha spiegato -. Sono tanto dimagrita. Complimenti a te Beatrice che stai giocando da sola. È stato un inferno. So che sono durata solo una settimana ma per me è stata una settimana durissima. Ci tengo a tornare a casa. Mi manca la mia famiglia. Sono dimagrita tanto e non credo di essere utile a Beatrice”. L’esperienza per Manuela è finita ancora prima di iniziare. VOTO: 4.

FARIBA TEHRANI – I naufraghi la osteggiano, ma il pubblico la ama e nella puntata del 29 aprile dell’Isola de Famosi, Fariba, guerriera e donna forte, ha mostrato il suo lato più debole. La Tehrani ha raccontato la sua storia difficile, segnata da grandi dolori e la voglia, sempre, di rialzarsi. “Quando sono arrivata sull’Isola, nessuno aveva voglia di conoscermi, di parlarmi – ha raccontato -. Io ho cercato di avvicinarmi a loro. Qualsiasi cosa facessi, mi facevano sentire mortificata, criticandomi. Mi sono ricordata tanti anni in cui mi sono sentita sola. Avevo solo 18 anni, quando sono scappata dal mio Paese per trovare la libertà, solo con una valigia e tanta speranza, tanti sogni. Ho trovato tantissimi problemi, ostacoli, difficoltà e dolori”. In studio la figlia Giulia Salemi si è commossa. VOTO: 8.

IGNAZIO MOSER – La partenza dello sportivo in Honduras è stata a dir poco scoppiettante. Ignazio infatti è stato messo subito alla prova da Ilary Blasi. Si è infatti scambiato un bacio in apnea con Francesca Lodo, proprio mentre in studio Cecilia Rodriguez seguiva la scena. Grazie a Moser la modella è riuscita finalmente a mangiare, dividendo il pasto con Andrea Cerioli. Deciso e pronto a godersi questa avventura, Ignazio è apparso deciso a viverla al meglio. “La Chechu si lamenta un po’ troppo, non so quanto siano affidabili i suoi consigli”, ha spiegato e Ilary Blasi è apparsa divertita: “Fai di testa tua che non sbagli mai”. VOTO: 8.