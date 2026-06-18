Ascolti tv del 17 giugno, nessuno sfida i Mondiali. Stefano De Martino torna ma è KO

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Il ritorno di Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi è stata la grande novità del palinsesto televisivo di mercoledì 17 giugno.

Infatti, De Martino è stato fortemente penalizzato dalla Rai. A causa delle partite dei Mondiali, la sua trasmissione nell’access prime time continua ad essere sospesa e Gerry Scotti, che conduce La Ruota della Fortuna su Canale 5, è diventato il re incontrastato dello share.

Per quanto riguarda la prima serata, Rai 1 ha trasmesso, ma dalle 21, la partita Inghilterra vs Croazia. Canale 5 ha preferito non bruciare i suoi show e ha mandato in onda il film con Diane Keaton, Book Club – Il capitolo successivo.

Su Rai 2 abbiamo visto la fiction Providence Falls e su Rai 3 Chi l’ha visto? dove si è parlato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Zona Bianca e su Italia 1 è andato in onda il film, Into the storm. Su La7 abbiamo visto Lezioni di mafie.

Prima serata, ascolti tv del 17 giugno: Inghilterra-Croazia al 30.9%

Su Rai 1 Mondiali, partita Inghilterra-Croazia incolla al piccolo schermo 4.318.000 spettatori pari al 30.9% di share dalle 22 alle 00:00. Su Canale5 Book Club – Il capitolo successivo conquista 1.627.000 spettatori con uno share dell’11.8% dalle 21:59 alle 00:08. Su Rai2 Providence Falls intrattiene 405.000 spettatori pari al 3.1%.

Su Italia1 Into the Storm piace a 825.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.385.000 spettatori (9.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 669.000 spettatori (5.6%). Su La7 Lezioni di Mafie in replica raggiunge 521.000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 451.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Viva l’Italia raduna 336.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 17 giugno: Gerry Scotti intoccabile

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.843.000 spettatori (24.3%) e Affari Tuoi Mundial totalizza 4.175.000 spettatori (23.6%) dalle 20:46 alle 21:38, mentre Mondiali 2026 – Pre partita Inghilterra-Croazia arriva a .000 spettatori (%).

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.379.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.688.000 spettatori pari al 26.2% dalle 20:53 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 524.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 836.000 spettatori (4.8%).

Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.332.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 764.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 637.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.417.000 spettatori (8%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 362.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 507.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.430.000 spettatori pari al 23.1%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.480.000 spettatori pari al 26.7%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.698.000 spettatori (18.3%), mentre Avanti un Altro convince 2.006.000 spettatori (16.9%).

Su Rai2 Italia Chiama America conquista 365.000 spettatori con il 3.5%, mentre Blue Bloods è seguito da 404.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 344.000 spettatori (3.2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 530.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.050.000 spettatori (15.4%). A seguire Blob segna 681.000 spettatori (4.6%) e Tribù sigla 729.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 657.000 spettatori (5.2%), mentre La Promessa intrattiene 815.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 279.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 303.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (236.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 439.000 spettatori con il 3.1%.