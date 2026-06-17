Un posto al sole, le anticipazioni del 18 giugno 2026: alta tensione tra Lorenza e Samuel

Crescono le tensioni al Vulcano tra Lorenza e Samuel e i dubbi di Nunzio: trama di "Un posto al sole" del 18 giugno

Ufficio stampa Rai Samuel, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 18 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 17 giugno 2026

Nella puntata di mercoledì 17 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Messo alle strette da Grillo, impaziente di incastrare Eduardo, Angelo tenterà di procurarsi il doppione delle chiavi dell’appartamento di Roberto e Marina. La notizia che sua madre, in pena per lei, è entrata in contatto con Alberto amplificherà i tormenti di Anna. Consapevole di essere la causa delle inquietudini di Marina, Roberto prova a buttarsi alle spalle le recenti tensioni.

Anticipazione della puntata del 18 giugno 2026

Crescono le tensioni al Vulcano tra Lorenza e Samuel; anche Nunzio comincia a nutrire dubbi sull’onestà della nuova cameriera, ma Diego è pronto a difenderla. Nel frattempo Angelo, grazie a un’informazione preziosa, avvia la pianificazione di un colpo a Palazzo Palladini. Sul fronte familiare, Bice è in piena crisi di autostima e, stavolta, a farne le spese sarà Filippo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 15 al 19 giugno.