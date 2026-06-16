Un posto al sole, le anticipazioni del 17 giugno 2026: Roberto e Marina rischiano grosso

Roberto e Marina sono in pericolo, Angelo tenta di procurarsi le chiavi del loro appartamento: trami di "Un posto al sole" del 17 giugno

Ufficio stampa Rai Marina e Roberto, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 17 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 16 giugno 2026

Martedì 16 giugno abbiamo lasciato i protagonisti diUn posto al solecosì. Vittoria è decisa a trovare la figlia, mentre Alberto è sempre più preoccupato che Gianluca possa scoprire la verità su lui e Anna. Michele continua a subire la presenza di Ferri sul lavoro; anche Marina vivrà un momento di tensione col marito. È l’ultimo giorno del corso di spagnolo e, per Ornella e Vanni, è arrivato il momento dei saluti.

Anticipazione della puntata del 17 giugno 2026

Messo alle strette da Grillo, impaziente di incastrare Eduardo, Angelo tenterà di procurarsi il doppione delle chiavi dell’appartamento di Roberto e Marina. La notizia che sua madre, in pena per lei, è entrata in contatto con Alberto amplificherà i tormenti di Anna. Consapevole di essere la causa delle inquietudini di Marina, Roberto prova a buttarsi alle spalle le recenti tensioni.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 15 al 19 giugno.