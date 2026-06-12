Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 giugno 2026: Palazzo Palladini è in pericolo

Palazzo Palladini è in serio pericolo: Angelo trama nell'ombra e il suo piano è micidiale: trame di "Un posto al sole" dal 15 al 19 giugno

Ufficio stampa Rai Angelo ed Eduardo, Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 15 al 19 giugno ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nei giorni scorsi la vita di Rosa è stata scossa da una notizia che le arriva da Pino, mentre il rapporto con Damiano resta in bilico tra scontri e possibili riavvicinamenti. Al Caffè Vulcano la complicità tra Diego e Lorenza cresce, anche se la nuova cameriera non convince tutti. Intanto il rapporto tra Bice e Sergio vive un momento delicato che finisce per condizionare anche Mariella e Guido.

La situazione lavorativa vede Ferri determinato a capire come mai Mori sia passato a un’altra emittente, mentre Cristina attraversa una fase di delusione nei confronti di Valentina e Leo, con scelte importanti all’orizzonte. Sul fronte personale le tensioni continuano a emergere, e vecchie e nuove alleanze mettono in discussione le quotidiane certezze di molti protagonisti.

In famiglia Niko e Manuela affrontano questioni legate a Jimmy e alla sua giornata in piscina con Mina, mentre Roberto si propone di accompagnare Greta e Cristina in aeroporto. Dopo un confronto, Raffaele prova a chiarire con Ornella. Alberto continua a sentire la mancanza di Anna, e emergono tensioni anche tra Micaela, Filippo e Serena.

Anticipazioni della settimana dal 15 al 19 giugno

15/06/26

Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna: Gianluca si sta avvicinando all’identità del nuovo uomo della ragazza e potrebbe scoprire che si tratta del padre. Al lavoro Michele patisce l’invadenza di Ferri in radio, mentre Marina reagisce con gelosia a ogni riferimento a Greta. Una visita a sorpresa di Viola sembra distendere l’atmosfera tra Ornella e Raffaele, ma per Ornella non è facile non pensare a Vanni.

16/06/26

Vittoria è decisa a ritrovare la figlia; Alberto teme sempre più che Gianluca possa scoprire la verità su di lui e Anna. Michele continua a subire la presenza di Ferri sul lavoro e anche Marina vivrà un momento di tensione con il marito. È l’ultimo giorno del corso di spagnolo e per Ornella e Vanni arriva il momento dei saluti.

17/06/26

Sotto la pressione di Grillo, deciso a incastrare Eduardo, Angelo cercherà di procurarsi il doppione delle chiavi dell’appartamento di Roberto e Marina. La notizia che la madre di Anna è entrata in contatto con Alberto amplifica i tormenti della ragazza. Roberto, consapevole di essere causa delle inquietudini di Marina, prova a lasciarsi alle spalle le recenti tensioni.

18/06/26

Al Caffè Vulcano crescono le tensioni tra Lorenza e Samuel; Nunzio comincia a dubitare dell’onestà della nuova cameriera, ma Diego la difende. Angelo, grazie a un’informazione preziosa, inizia a pianificare il colpo a Palazzo Palladini. Bice è in crisi di autostima e questa volta a subirne le conseguenze sarà Filippo.

19/06/26

Jimmy resta turbato per l’umiliazione subita in piscina da Matteo. Manuela vorrebbe andare con Niko e il figlio a trovare Maurizio, ma Serena cerca di dissuaderla, suscitando i sospetti della sorella sulle vere ragioni di questa opposizione. Diego è scosso dal bacio dato a Lorenza, anche se lei reagisce in modo inaspettato. Guido e Mariella devono tenere a bada Bice e i suoi tentativi di avere conferme sulla propria avvenenza.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Scoperte familiari in bilico — La possibile ricostruzione dell’identità del nuovo uomo nella vita di Anna rischia di svelare legami nascosti e provocare reazioni importanti tra Gianluca, Alberto e Vittoria.

Tensioni professionali — L’ingerenza di Ferri sul luogo di lavoro mette sotto pressione Michele e alimenta contrasti che potrebbero avere ricadute anche fuori dalla radio.

Clima di gelosia e relazioni messe alla prova — Le dinamiche sentimentali tra Marina e Roberto, insieme ai turbamenti di Diego dopo il bacio con Lorenza, mostrano come gelosia e incomprensioni continuino a scuotere le coppie.

Piani pericolosi — Un colpo a Palazzo Palladini entra nel mirino di chi trama nell’ombra: le informazioni raccolte da Angelo potrebbero trasformarsi in un rischio concreto per l’equilibrio del palazzo.

Crisi di autostima e conseguenze sociali — Lo stato emotivo di Bice diventa un fattore destabilizzante che coinvolge chi le sta vicino, in particolare Guido e Mariella, con ricadute anche sui rapporti familiari.

Segreti e sospetti tra i più giovani — Le vicende di Jimmy, Manuela e Serena mettono in luce come vecchie ferite e nuovi sospetti possano influenzare le scelte delle famiglie più giovani.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dall’8 al 12 giugno 2026