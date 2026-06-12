Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 giugno 2026: Palazzo Palladini è in pericolo

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 15 al 19 giugno ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.
Nelle puntate precedenti
Nei giorni scorsi la vita di Rosa è stata scossa da una notizia che le arriva da Pino, mentre il rapporto con Damiano resta in bilico tra scontri e possibili riavvicinamenti. Al Caffè Vulcano la complicità tra Diego e Lorenza cresce, anche se la nuova cameriera non convince tutti. Intanto il rapporto tra Bice e Sergio vive un momento delicato che finisce per condizionare anche Mariella e Guido.
La situazione lavorativa vede Ferri determinato a capire come mai Mori sia passato a un’altra emittente, mentre Cristina attraversa una fase di delusione nei confronti di Valentina e Leo, con scelte importanti all’orizzonte. Sul fronte personale le tensioni continuano a emergere, e vecchie e nuove alleanze mettono in discussione le quotidiane certezze di molti protagonisti.
In famiglia Niko e Manuela affrontano questioni legate a Jimmy e alla sua giornata in piscina con Mina, mentre Roberto si propone di accompagnare Greta e Cristina in aeroporto. Dopo un confronto, Raffaele prova a chiarire con Ornella. Alberto continua a sentire la mancanza di Anna, e emergono tensioni anche tra Micaela, Filippo e Serena.
Anticipazioni della settimana dal 15 al 19 giugno
15/06/26
Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna: Gianluca si sta avvicinando all’identità del nuovo uomo della ragazza e potrebbe scoprire che si tratta del padre. Al lavoro Michele patisce l’invadenza di Ferri in radio, mentre Marina reagisce con gelosia a ogni riferimento a Greta. Una visita a sorpresa di Viola sembra distendere l’atmosfera tra Ornella e Raffaele, ma per Ornella non è facile non pensare a Vanni.
16/06/26
Vittoria è decisa a ritrovare la figlia; Alberto teme sempre più che Gianluca possa scoprire la verità su di lui e Anna. Michele continua a subire la presenza di Ferri sul lavoro e anche Marina vivrà un momento di tensione con il marito. È l’ultimo giorno del corso di spagnolo e per Ornella e Vanni arriva il momento dei saluti.
17/06/26
Sotto la pressione di Grillo, deciso a incastrare Eduardo, Angelo cercherà di procurarsi il doppione delle chiavi dell’appartamento di Roberto e Marina. La notizia che la madre di Anna è entrata in contatto con Alberto amplifica i tormenti della ragazza. Roberto, consapevole di essere causa delle inquietudini di Marina, prova a lasciarsi alle spalle le recenti tensioni.
18/06/26
Al Caffè Vulcano crescono le tensioni tra Lorenza e Samuel; Nunzio comincia a dubitare dell’onestà della nuova cameriera, ma Diego la difende. Angelo, grazie a un’informazione preziosa, inizia a pianificare il colpo a Palazzo Palladini. Bice è in crisi di autostima e questa volta a subirne le conseguenze sarà Filippo.
19/06/26
Jimmy resta turbato per l’umiliazione subita in piscina da Matteo. Manuela vorrebbe andare con Niko e il figlio a trovare Maurizio, ma Serena cerca di dissuaderla, suscitando i sospetti della sorella sulle vere ragioni di questa opposizione. Diego è scosso dal bacio dato a Lorenza, anche se lei reagisce in modo inaspettato. Guido e Mariella devono tenere a bada Bice e i suoi tentativi di avere conferme sulla propria avvenenza.
Cosa succede questa settimana, in sintesi
Scoperte familiari in bilico — La possibile ricostruzione dell’identità del nuovo uomo nella vita di Anna rischia di svelare legami nascosti e provocare reazioni importanti tra Gianluca, Alberto e Vittoria.
Tensioni professionali — L’ingerenza di Ferri sul luogo di lavoro mette sotto pressione Michele e alimenta contrasti che potrebbero avere ricadute anche fuori dalla radio.
Clima di gelosia e relazioni messe alla prova — Le dinamiche sentimentali tra Marina e Roberto, insieme ai turbamenti di Diego dopo il bacio con Lorenza, mostrano come gelosia e incomprensioni continuino a scuotere le coppie.
Piani pericolosi — Un colpo a Palazzo Palladini entra nel mirino di chi trama nell’ombra: le informazioni raccolte da Angelo potrebbero trasformarsi in un rischio concreto per l’equilibrio del palazzo.
Crisi di autostima e conseguenze sociali — Lo stato emotivo di Bice diventa un fattore destabilizzante che coinvolge chi le sta vicino, in particolare Guido e Mariella, con ricadute anche sui rapporti familiari.
Segreti e sospetti tra i più giovani — Le vicende di Jimmy, Manuela e Serena mettono in luce come vecchie ferite e nuovi sospetti possano influenzare le scelte delle famiglie più giovani.
Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dall’8 al 12 giugno 2026