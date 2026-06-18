Un posto al sole, le anticipazioni del 19 giugno 2026: Jimmy sta male

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che da anni accompagna il pubblico. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli. Ecco le anticipazioni di venerdì 19 giugno 2026.
Nella puntata precedente del 18 giugno 2026
Giovedì 18 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Crescono le tensioni al Vulcano tra Lorenza e Samuel; anche Nunzio comincia a nutrire dubbi sull’onestà della nuova cameriera, ma Diego è pronto a difenderla. Nel frattempo Angelo, grazie a un’informazione preziosa, avvia la pianificazione di un colpo a Palazzo Palladini. Sul fronte familiare, Bice è in piena crisi di autostima e, stavolta, a farne le spese sarà Filippo.
Anticipazione della puntata del 19 giugno 2026
Jimmy continua a stare male per l’umiliazione subita in piscina da Matteo. Manuela vorrebbe andare con Niko e il figlio a trovare Maurizio, ma Serena tenterà di dissuaderla, scatenando i sospetti della sorella: perché vuole tenerla lontana dal padre? Intanto Diego è turbato per il bacio dato a Lorenza, mentre lei reagisce in tutt’altra maniera. Sul versante quotidiano, Guido e Mariella devono tenere a bada Bice e i suoi tentativi di ottenere conferme della propria avvenenza da chiunque.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 15 al 19 giugno.