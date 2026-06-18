Un posto al sole, le anticipazioni del 19 giugno 2026: Jimmy sta male

Crescono i sospetti tra Manuele e Serena, mentre Jimmy sta male dopo l'umiliazione subita: trama di "Un posto al sole" del 19 giugno

Ufficio stampa Rai Jimmy, "Un posto al Sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che da anni accompagna il pubblico. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli. Ecco le anticipazioni di venerdì 19 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 18 giugno 2026

Giovedì 18 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Crescono le tensioni al Vulcano tra Lorenza e Samuel; anche Nunzio comincia a nutrire dubbi sull’onestà della nuova cameriera, ma Diego è pronto a difenderla. Nel frattempo Angelo, grazie a un’informazione preziosa, avvia la pianificazione di un colpo a Palazzo Palladini. Sul fronte familiare, Bice è in piena crisi di autostima e, stavolta, a farne le spese sarà Filippo.

Anticipazione della puntata del 19 giugno 2026

Jimmy continua a stare male per l’umiliazione subita in piscina da Matteo. Manuela vorrebbe andare con Niko e il figlio a trovare Maurizio, ma Serena tenterà di dissuaderla, scatenando i sospetti della sorella: perché vuole tenerla lontana dal padre? Intanto Diego è turbato per il bacio dato a Lorenza, mentre lei reagisce in tutt’altra maniera. Sul versante quotidiano, Guido e Mariella devono tenere a bada Bice e i suoi tentativi di ottenere conferme della propria avvenenza da chiunque.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 15 al 19 giugno.