Suri, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes cambia cognome legalmente

Suri Cruise non è più Suri Cruise: la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes abbandona il cognome dell'attore e ne sceglie uno nuovo dal significato profondo

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Getty Images Tom Cruise e Katie Holmes con la figlia da piccola

Da tempo Suri Cruise si fa chiamare Suri Noelle e ora quel nome è diventato ufficiale. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha cambiato legalmente cognome, rinunciando a quello del padre e adottando Noelle, il secondo nome della madre. Una decisione che arriva dopo anni di rapporti inesistenti con l’attore di Top Gun e che segna un nuovo capitolo della vita della ragazza.

Perché la figlia di Tom Cruise ha cambiato cognome

Come si legge oltreoceano, Suri Cruise si è registrata alle liste elettorali della Pennsylvania utilizzando il nome legale di Suri Noelle. La giovane vive nello Stato americano dall’autunno del 2024, quando si è trasferita a Pittsburgh per frequentare la prestigiosa Carnegie Mellon University.

Secondo quanto emerso dai registri pubblici, Suri si è iscritta alle liste elettorali nella contea di Allegheny con il nuovo cognome. I tribunali della Pennsylvania hanno confermato che gli elettori devono registrarsi utilizzando il proprio nome legale.

Non risultano però richieste di cambio nome presentate nello Stato, dettaglio che lascia pensare che la procedura sia stata completata in precedenza a New York, dove le pratiche di questo tipo vengono automaticamente mantenute riservate.

Non si tratta comunque di una scelta improvvisa. Già nel giugno di due anni fa, durante la cerimonia di diploma alla LaGuardia High School, Suri aveva sorpreso tutti presentandosi semplicemente come Suri Noelle, senza utilizzare il cognome Cruise.

A quanto pare il gesto rappresentava un modo per rendere omaggio alla madre Katie Holmes il cui nome completo è Katie Noelle Holmes, ma anche per costruirsi un’identità autonoma e vivere con maggiore discrezione lontano dai riflettori.

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La decisione di cambiare cognome arriva al termine di una lunga distanza, non soltanto geografica. Da anni Suri non ha più alcun rapporto con il padre Tom Cruise, dal quale è rimasta separata dopo il divorzio tra l’attore e Katie Holmes nel 2012.

Nata nell’aprile del 2006, Suri è l’unica figlia biologica della star hollywoodiana che con l’ex moglie Nicole Kidman ha adottato Isabella e Connor.

Dopo la fine del matrimonio dei suoi genitori, Suri è cresciuta esclusivamente con la madre a New York, dove Katie Holmes ha scelto di proteggerla il più possibile dall’esposizione mediatica. Negli ultimi anni l’attrice ha raccontato in diverse interviste quanto il loro rapporto sia diventato ancora più forte, arrivando a dire di avere avuto la sensazione di essere “cresciuta insieme” alla figlia.

Alla vigilia della partenza per l’università, la protagonista di Dawson’s Creek non aveva nascosto l’emozione. “Mi mancherà averla così vicina, ma sono davvero orgogliosa di lei”, aveva dichiarato, ricordando quanto sia entusiasmante affrontare l’età dei nuovi inizi e vedere una figlia costruire il proprio futuro.

Anche nel 2024 l’attrice era intervenuta pubblicamente per smentire le indiscrezioni secondo cui Suri avrebbe ricevuto un fondo fiduciario dal padre, confermando indirettamente come i rapporti tra i due siano ormai inesistenti da molto tempo.

Che lavoro fa Suri, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes

Mentre il cognome cambia, resta invece chiarissima la direzione che Suri ha scelto per il proprio futuro. La ventenne sta seguendo le orme artistiche dei genitori, ma lo fa cercando di costruire un percorso indipendente, lontano dal peso di un cognome tra i più celebri al mondo.

Alla Carnegie Mellon University frequenta il corso di teatro musicale e negli ultimi mesi è già salita più volte sul palco. A marzo ha interpretato il personaggio di Angel nella lettura scenica di Cosmic Microwave Background, mentre prossimamente sarà protagonista di Midsummer!, una rilettura contemporanea del Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare.

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Lo spettacolo debutterà a Pittsburgh prima di volare nel Regno Unito, dove sarà presentato all’Edinburgh Festival Fringe 2026, una delle manifestazioni teatrali più prestigiose al mondo. Un’esperienza importante per una giovane attrice che sembra voler conquistare il proprio spazio con il talento e il lavoro, senza affidarsi alla notorietà della famiglia.

La scelta di diventare ufficialmente Suri Noelle appare così come qualcosa di più di un semplice cambio di cognome. È il simbolo di una nuova identità, costruita accanto alla madre Katie Holmes e sempre più distante da quel cognome che, almeno sul piano personale, appartiene ormai al passato.