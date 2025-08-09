Suri Cruise, chi è la figlia di Tom Cruise identica a mamma Katie Holmes

Suri Cruise è la copia di mamma Katie Holmes: occhi, sorriso e fascino naturale. La 19enne, figlia di Tom Cruise, studia a Pittsburgh e appare raramente in pubblico

Ci sono eredità che non si misurano in milioni, ma in tratti, sguardi e sorrisi. Suri Cruise, con i suoi occhi limpidi e la postura rilassata, sembra uscita da una vecchia polaroid di mamma Katie Holmes. Cresciuta tra set cinematografici e riflettori puntati, oggi ha scelto la strada opposta: una vita da studentessa, lontana dal clamore, ma con quello stesso fascino naturale che rende ogni sua rara apparizione un piccolo evento.

Chi è Suri Cruise, la figlia di Tom e Katie

Basta uno sguardo veloce per capire che Suri Cruise è l’immagine specchiata di mamma Katie Holmes. Stessa dolcezza nei lineamenti, stesso sorriso appena accennato, stessa allure casual chic che fa sembrare ogni uscita un’istantanea di street style. La figlia di Katie e di Tom Cruise, è stata fotografata in una rara apparizione pubblica a New York, mentre raggiungeva la madre sul set del nuovo film Happy Hours, girato insieme a Joshua Jackson. Due generazioni di bellezza naturale, una accanto all’altra, senza bisogno di filtri o pose forzate.

La vita lontana dai riflettori (e il guardaroba in comune con mamma)

Suri Cruise oggi è una studentessa del prestigioso Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania, e ha appena concluso il primo anno. Una scelta ben lontana dalle passerelle e dalle luci della ribalta, che le ha permesso di conquistare una privacy che non aveva mai avuto.

A differenza di tanti figli di celebrità, lei ha preferito la normalità: lezioni, amici fidati, e nessuna corsa a farsi vedere agli eventi mondani. Quando torna a New York, però, i paparazzi non perdono occasione: e così eccola, con un look da studentessa rilassata, top bianco e cargo verde oliva, scarpe rosse a dare il colpo di colore e borsa a tracolla marrone, incarnando quel mix effortless che le viene naturale.

Un dettaglio che diverte? Il guardaroba condiviso con mamma Katie. “Ho conservato alcune cose qua e là per lei. Ma lei ha il suo senso dello stile e le sue espressioni. A volte, però, i capi basic spariscono definitivamente… nel suo armadio” ha raccontato l’attrice.

Non c’è da stupirsi: Holmes è sempre stata una maestra del minimal chic, e Suri, cresciuta tra set cinematografici e front row, ha interiorizzato la lezione. I tempi dei vestitini da bambina griffati per ogni uscita sono finiti, ma il senso della moda è rimasto, trasformandosi in uno stile autentico, più vicino alla sua età e al suo momento di vita.

Il legame con Katie Holmes e l’assenza di Tom Cruise

La connessione tra madre e figlia va oltre l’evidente somiglianza fisica. Dopo il divorzio lampo da Tom Cruise nel 2012 – celebrato appena dieci giorni dopo la richiesta – Katie ha cresciuto Suri praticamente da sola, costruendo con lei un legame quotidiano, fatto di vicinanza e momenti condivisi. A New York erano inseparabili, e il pubblico lo ha notato anche in occasioni speciali, come quando Suri ha sorpreso la madre dietro le quinte dell’ultima replica a Broadway di Our Town, commuovendola fino alle lacrime.

Di Tom Cruise, invece, non ci sono tracce nella vita della figlia da oltre dodici anni. Un’assenza raccontata anche dalla scelta di Suri di farsi chiamare “Suri Noelle” – prendendo il secondo nome della madre – nel programma di diploma alla Fiorello H. LaGuardia High School nel giugno 2024.

Una decisione che suona come un messaggio chiaro e deciso, simile a quella di altre “figlie d’arte” come Shiloh Jolie, che ha eliminato il cognome Pitt. Intanto, Suri si gode i suoi anni universitari, con un futuro ancora da definire ma già intriso di indipendenza e identità personale, e con la consapevolezza di avere accanto una madre che la sostiene in ogni passo.