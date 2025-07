Tom e Ana, fuga d’amore a Minorca: la storia (non confermata) prosegue

Getty Images Tom Cruise e Ana de Armas

Tom Cruise e Ana De Armas, la nuova coppia più glamour di Hollywood. Anche se i diretti interessati non hanno – ancora – ufficializzato nulla, la loro relazione sembrerebbe una cosa seria e ormai data per assodata. Dopo varie paparazzate (la prima “compromettente” a giugno, galeotta una cena in un ristorante di Londra) arrivano altre foto di una loro fuga d’amore in barca a Minorca.

Tom, 63 anni, e Ana, 37 anni, sembravano rilassati durante la loro gita sullo yacht intorno all’isola spagnola, secondo le foto pubblicate da da Hello! e Hola!.

Lei con un abito bianco trasparente su bikini nero, Tom con comoda maglietta blu e pantaloncini. Due cappelli di paglia simili a sancire un’intesa di coppia anche sull’outfit. In effetti, da febbraio, Ana e Tom sono stati avvistati varie volte insieme, per cene sia a Londra che New York, oltre che durante diversi voli in elicottero, incluso uno che lui ha pilotato prima del compleanno di Ana ad aprile.

Ana, dopo un breve matrimonio con Marc Clotet dal 2011 al 2013, è stata fidanzata con Ben Affleck dal 2019 al 2021 (subito prima di J.Lo). Dal 2021 al 2024 ha fatto coppia con l’uomo d’affari Paul Boukadakis. Tom Cruise, dopo il matrimonio decennale con Nicole Kidman (1990-2001) la relazione con Penelope Cruz, dal 2001 al 2004, e il secondo matrimonio con Katie Holmes, dal 2006 al 2021, non aveva più avuto relazioni stabili, solo vari flirt veritieri o presunti.

Se la storia fosse confermata, Ana e Tom potrebbero diventare la coppia dell’anno, in quel di Hollywood, che non è mai più riuscita a rimpiazzare i Bennifer e i Brangelina. Chissà…